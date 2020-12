Rendőrkéselés Erdőkertesen - László: Sokkolt, hogy 35 évre ítéltetnének!

Évek óta vívja egyszemélyes háborúját a rendőrség ellen V. László, a két zsarut megkéselő erdőkertesi férfi most megszólalt a Borsnak. A férfi közel fél évet ült az IMEI-ben, most börtönben várja ügye alakulását.

Évek óta vívja egyszemélyes háborúját a rendőrség ellen V. László, a két zsarut megkéselő erdőkertesi férfi most megszólalt a Borsnak. A férfi közel fél évet ült az IMEI-ben, most börtönben várja ügye alakulását.

Döbbenetes események játszódtak le idén januárban a Pest megyei Erdőkertesen. A korábban a helyi polgárőrség életében is szerepet vállaló, és önkormányzati képviselőnek is készülő V. László megkéselte azokat a rendőröket, akik a házi őrizetben lévő férfit a kórházból vitték vissza a lakóhelyére. A vád szerint mindezt szökési szándékkal tette, de ő azt állítja, hogy csak fel akarta hívni magára a figyelmet, és el akarta kerülni, hogy ismét az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállítsák. A 35 éves férfi ügyében tegnap tartottak volna előkészítő ülést a Budapest Környéki Törvényszéken, de végül azt váratlanul elhalasztották.







A tegnapi tárgyalást végül elhalasztották © Móricz István/Bors

Kiderült ugyanis, hogy a távmeghallgatás útján meghallgatni kívánt férfit nem állították elő időben a zárkájából, és a vádirat tartalmáról is csak a sajtóból értesült. A gyanúsított védőjétől, dr. László Péter Andrástól megtudtuk, hogy elfogása után a fiatalember szűk fél évet ült az IMEI-ben, azóta az egyik fővárosi börtönben tölti a letartóztatását.

Sokkoló volt olvasni az ügyészség indítványát, amiben azt kérték, hogy életfogytiglani börtönre ítéljenek azzal, hogy legközelebb esetleg 35 év múlva szabadulhatok. Valójában nagyon jól tudom, hogy nem azért akarnak büntetni, amit elkövettem – nyilatkozta tegnap V. László a Borsnak az ügyvédjén keresztül.







V. László fél évet töltött az IMEI-ben © Móricz István/Bors

Hozzátette: jelenleg nem dolgozik a rácsok mögött, de rengeteget tanul és olvas. Most éppen Edward Snowden életrajzi könyvét lapozgatja. (Snowden a CIA egykori alkalmazottja, aki azzal vált közismertté, hogy nyilvánosságra hozott szigorúan titkos dokumentumokat, amelyekből kiderül, hogy az amerikai titkosszolgálatok széles körben figyelik az emberek mobiltelefon-hívásait és internetes tevékenységét az Egyesült Államokban és világszerte – a szerk.).

A gyanúsított családja továbbra is kiáll a férfi mellett, az édesapja ezúttal is ellátogatott a bíróságra, de a járványhelyzet miatt a tárgyalóba nem engedték be.

A vírus miatt személyesen nem találkozhatunk, heti 70 percet tudunk vele beszélni telefonon, néhány hetente pedig Skype-on tartjuk a kapcsolatot, ahol legalább látjuk is egymást – szögezte le a férfi. Mint arról korábban beszámoltunk: Lászlót volt menyasszonya jelentette fel kapcsolati erőszakért. A férfi emiatt volt házi őrizetben, amikor a rendőröket megkéselte. Információink szerint László ellen jelenleg több eljárás is folyik becsületsértés miatt különböző bíróságokon azért, mert az évekig tartó házi őrizete alatt vélt igazságtalanságok és sérelmek miatt folyamatosan egzecíroztatta az őt ellenőrző rendőröket.