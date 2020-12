Sokkoló, mit hallott életében utoljára a kétgyermekes édesanya, akit exe 30 késszúrással végzett ki

Az asszony egyetlen "bűne" az volt, hogy el akarta hagyni az agresszív, bántalmazó férfit.

Rendkívül kegyetlen gyilkossági ügyben hozott ítéletet a bíróság a héten: egy férfi több mint 30 késszúrással végezte ki volt párját. Még az sem hatotta meg, amikor az asszony az életéért könyörgött, és közös gyermekeikért kérlelte: ne ölje meg.

A 66 éves Paul Thomas Ryan Dél-Új-Wales-i otthonuk konyhájában késelte halálra Maree Van Beers-t 2018 novemberében. A halottkém vizsgálata szerint több mint harminc alkalommal mártotta bele a pengét a támadás során.

A tárgyaláson elhangzott az utolsó mondat, ami az asszony száját elhagyta, amikor az életéért könyörgött:

– És mi lesz a srácokkal?

Le***rom a srácokat!

– válaszolta Ryan, két közös fiukra utalva, majd folytatta kegyetlen ámokfutását.

El akarta hagyni

Noha a pár három évtizedet töltött el közösen, Maree Van Beers 2018-ra biztosan tudta: ki akar lépni a mérgező kapcsolatból, egy idő után pedig meg is ismert egy kedves férfit. Ryan több Facebook-posztban nyilvánosan megfenyegette a nőt. Volt, amikor azt írta, betöri az arcát, ha nem szakít új barátjával. A rendőrséget is többször riasztották a végzetes késő őszi nap előtt családon belüli erőszak miatt. Végül Van Beers halálának reggelén az ausztrál bíróság távoltartási végzést hozott, ami a nőt reménnyel töltötte el – míg a férfi egy helyi kocsmában leitta magát, majd pedig felkereste az asszonyt – számolt be a részletekről a Daily Mail Australia.

A brutális támadás egy pontján kést tartott exe torkához, és követelte, hogy hívja fel a testvérét. Alighanem abban reménykedett, hogy majd ő lebeszéli a nőt a szakításról. Míg a testvér, Moya Reid a rendőröket hívta, a férje tehetetlenül hallgatta végig a vonal túlvégén Maree Van Beers haláltusáját...

Paul Thomas Ryant a bíróság 23 év szabadságvesztésre ítélte. Feltételes szabadlábra helyezése leghamarabb 17 év múlva jöhet szóba.

A gyilkos férfi rossz egészségi állapotát tekintve mindez nagy valószínűséggel egyenlő a tényleges életfogytig tartó börtönbüntetéssel

– jegyezte meg az ítélethozatalt követően Button bíró.