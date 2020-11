Kórházba menet tartóztatták le a részeg 17 éves Rolandot, aki Salgótarjánnál okozta egy házaspár halálát lopott egy autóval

Letartóztatták azt a 17 éves tinit, aki lopott kocsival, részegen okozta egy salgótarjáni nyugdíjas pár halálát. A hatóságok többek között azért zárták rács mögé, mert attól tartanak, hogy megszökik, ami nem csoda: a baleset idején is éppen szökésben volt.

Mint arról a Bors is beszámolt: a 17 éves a karancslapujtői O. Roland éppen abból a javítóintézetből volt szöksében, ahová korábban lopás miatt csukták, amikor először alaposan beivott, majd részegen ellopta egyik rokkant ismerőse kocsiját, amivel a 21-es úton megcsúszott, és egyenesen egy szemben, szabályosan haladó nyugdíjas pár autójának rohant - mindezt jogosítvány nélkül . A kocsiban ülő 75 éves Géza bácsi és felesége azonnal meghaltak, a tini pedig majdnem sértetlenül szállt ki a roncsból.

A Balassagyarmati Járási Ügyészség közlekedési ügyésze a halmozottan súlyos bűnök és a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a fiú letartóztatását, emellett attól is tartottak, hogy Roland megszökik, ami nem csoda, hiszen már szeptember óta körözték őt - írta az ugyeszseg.hu.







Bár a balesetben a tini is megsérült, azonban mikor kiderült, hogy a sérülései könnyebbek, és kórházi kezelést sem igényel, a fiút végül a kórházba szállítás közben vették őrizetbe, most pedig harminc napra le is tartóztatták. Géza bácsiék ismerősei remélik, hogy a fiút nem gyerekként, hanem felnőttként kezeli a bíróság:

Nem érdekel, hogy csak 17 éves, ha ahhoz elég felnőtt volt, hogy ennyi idős korára büntetett előéletű legyen, kocsit lopjon, igyon és jogsi nélkül megöljön egy csodálatos házaspárt, akkor ahhoz is legyen elég felnőtt, hogy a büntetést elviselje - mondta határozottan a család egyik ismerőse a Borsnak.

- Nem szeretnénk, ha azért, mert 18 éven aluli, tiniszámba vegyék - tette hozzá.







- Roland akkor zuhant meg, amikor a nagymamája megbetegedett, viszont akkortól kezelhetetlenné vált, ezután lopott és zárták be. Sajnálom a cslaádot, mert ők próbálták jobb belátásra téríteni, de Roland kapja csak meg, ami jár neki. Az egész települést sokkolta, amit tett, nem szeretnénk, ha visszaköltözne - szögezte le egy karancsi lakos.