Horrorbaleset Salgótarjánnál: Azóta sírok, amitóta megtudtam, az én autómmal öltek meg két embert

Ami rosszat csak lehet, azt elkövette az a mindössze 17 éves karancslapujtői fiatal, akinek két ember haláláért kell majd felelnie. A salgótarjáni házaspár, Géza bácsi és imádott felesége éppen hazafelé tartott a 21-es úton, amikor a velük szemben cikázó O. Roland áttért az ő sávjukba, és irtózatos sebességgel nekik csapódott. Géza bácsiék kis Opelje a felismerhetetlenségig összeroncsolódott, a házaspárnak esélye sem volt, mindketten azonnal meghaltak.







Szörnyű volt, éppen arra araszoltunk a kocsival, amikor megláttuk a roncsokat. A kis Opel úgy festett, mintha csak papírból lett volna, ránéztünk, és pontosan tudtuk, hogy aki benne ült, az már nem él – mondta szomorúan a Borsnak egy szemtanú. A fekete Hondát vezető, 17 éves O. Rolandnak nem volt jogosítványa, a baleset előtt ivott is, mi több, a kocsit lopta, fiatal kora ellenére pedig már olyan bűnlajstrommal rendelkezett, akár a hétpróbás bűnözők. Az ütközés pillanatában is éppen szökésben volt.

– Képtelen vagyok magamhoz térni, amióta megtudtam, hogy az én autómmal öltek meg két embert – mondta a Blikknek a balesetet okozó autó tulajdonosa István, akinek a háza elől vitte el a fiú a kocsit.

– Azóta sírok. Amikor reggel kinéztem, megdöbbenve láttam, hogy a kocsi nem áll a ház előtt, aztán a rendőrök értesítettek, hogy mi történt. Bevallom, én semmit nem hallottam, a tolvaj észrevétlenül vitte el az autómat. Én mozgássérült vagyok, egy barátom szokta az autót vezetni. Ahogy láttam, egy ép darab nem maradt belőle. De ez nem is számít, az bánt, hogy két vétlen ember így meghalt – mondta zokogva a férfi.







Elfogatóparancsot adtak ki ellene, mert nem ment javítóintézetbe – közölte a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense, Nágel Tamás. Úgy tudjuk, a fiút lopásért ítélték el, 1 év és 5 hónapos büntetést kapott, ennek letöltése helyett azonban megszökött, és bujkált a zsaruk elől.







– Szeptember óta keresték, akkor is lopkodott már. Most még mélyebbre süllyedt, mert egy rokkant falubelije kocsiját vitte el, azzal rohant neki annak a szegény párnak – mondta lapunknak egy karancsi asszony.

Pedig régebben nem volt ő ilyen. A nagymamája nevelte, jó tanuló volt, iskolába járt, szerette a testvéreit is. Később a nagymamája megbetegedett, onnantól már nem ugyanaz a fiú volt. Mégsem tudunk neki megbocsátani, erre, amit tett, nincs mentség, nem is szeretnénk, ha ide visszatérne – tette hozzá az ismerős. Géza bácsit és feleségét most egy egész település gyászolja, mindenki szerette a házaspárt. – Csodálatos emberek voltak, tisztességben és nagy szeretetben éltek együtt. Pedig szörnyű tragédia árnyékolta be az életü­ket, a fiukat két évtizeddel ezelőtt ugyanígy, egy autóbalesetben vesztették el – mondta szomorúan a pár egyik ismerőse.







Információink szerint Rolandnak csodával határos módon csak a karja tört el, kórházba szállították, jelenleg is rendőrségi elszámoltatás alatt áll.