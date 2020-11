Íme, a 7 legjobb természetes és házi köhögéscsillapító szirup és szer

A nyirkos és hűvös november, pláne a vészesen közelgő december koronavírus-járványtól függetlenül is kedvez a felsőlégúti megbetegedések kialakulásának. Ám még ilyenkor sem kell egyből a patikába rohanni, megmutatjuk a legjobb otthoni köhögéscsillapítókat, ahogy a nagyanyáink is készítették.

1. FeketeRetekszirup

Vájja ki egy fekete retek belsejét, vágjon az aljára egy lyukat, és tegye egy pohárba! Öt evőkanál barcacukrot keverjen el három evőkanál mézzel, és tegye a retekbe! Egy éjszaka alatt a folyadék lecsöpög a pohár aljára, miközben kioldja a retek értékes összetevőit: köptetőanyagokat, A-, C- és E-vitamint, amelyek az immundrendszert erősítik. Napi 4x1 evőkanál fogyasztása javasolt.

2. Gyömbértea

Ez a fűszernövény segít a hányinger, a megfázás, különböző ízületi fájdalmak és emésztési problémák leküzdésében. A tea elkészítése igen egyszerű: egy kisebb gyömbért hámozzon meg, majd fél óráig főzze! Az elkészült teát mézzel ízesítheti.







© Shutterstock

3. Kakukkfű

Ez a fűszernövény is kiváló köhögéscsillapító. A gyógyteához 1-2 teáskanálnyi szárított kakukkfüvet öntsön le 2 dl forrásban lévő vízzel, lefedve 10 percig hagyja állni, majd szűrje le! Légúti betegségek esetén 3-4 csészével igyon belőle naponta.

4. Lándzsás útifű

A lándzsás útifű nemcsak köhögéscsillapító, hanem nyák­oldó hatású is. Ugyan patikában is kapható, de otthon is egyszerűen elkészíthető. Egy befőttesüvegben rétegezze egymásra a növény leveleit és cukrot, hagyja két hétig az ablakban, lehetőleg napon állni, és már kanalazhatja is az orvosságot.







© Shutterstock

5. Torma

Ez az aromás növény gazdag káliumban, nát­riumban, magné­ziumban, kalciumban, flavonban, és jelentős C-vitamin-forrás, már csak ezért is érdemes gyakran fogyasztani. Csípős illóolajának belélegzése ráadásul tisztítja a légutakat, csillapítja a náthás tüneteket, enyhíti a torokgyulladást. Mézzel is keverheti.

6. Hársfavirág

Torokfájásra, köhögésre szintén alkalmas a hársfavirág, oldja a nyákot és erősíti az immunrendszert is. Értékes nyálkaanyagai csökkentik a köhögési ingert. Este ajánlott fogyasztani, és akkor a könnyű alvást és nyugodt légzést is segíti.

7. Bodza

A bodzavirágból készült teát nemcsak a köhögés kezelésére, hanem megelőzésre is ajánlják, ugyanis serkenti az immunrendszer működését, sőt izzasztó hatású is, így lázcsillapításra is alkalmas. Bogyója vagy az abból készült lekvár pedig igazi „tüdővitamin”, még a tbc kezelésében is ajánlják.