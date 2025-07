Lajkó Fanni: a Magyar Péter-jelenség egy buborék

Az elemző beszédesnek nevezte, hogy Magyar Péter a közeli kezdés időpontját bejelentve egyedül állt a színpadon, "nagyjából ugyanazt lehetett látni, mint Márki Zay Péter idején, ott is lényegében a saját párttársai nem álltak be mögé, mellé".

Lajkó Fanni arról beszélt, hogy nem egy párt áll Magyar Péter mögött, hanem ő az, aki bekebelezte ezt a pártot, és morzsolódnak le körülötte az emberek, mint Farkas Dezső vagy Ordas Eszter, de feltűnőnek nevezte Nagy Ervin hiányát is. Sokatmondó volt a sok üres hely a kongresszuson, ami megmutatta, hogy nem tudnak új embereket felmutatni, nincsenek jó politikusaik sem, nincsenek Magyar Péter mögött emberek - hangsúlyozta.

Fotó: Bodnár Boglárka

Bírálta azt is, hogy nem jelentek be új programpontokat, és nem beszéltek a valós, fontos, a közvéleményt foglalkoztató kérdésekről. Az elemző rámutatott, hogy a balliberális média és kutatóközpontok folyamatosan olyan közvélemény-kutatásokat mutatnak be, "amelyek abszolút torzítanak", de szerinte ennyire messze a választásoktól a méréseknek nincs valós súlyuk, nem mutatják meg, hogy áprilisban milyen eredményfog születni. Ezeket a torzító számokat azért dobálják a nyilvánosság elé, hogy a hangulatot, a közbeszédet fokozzák, és Magyar Péterre fordítsák a reflektorfényt - tette hozzá.

Lajkó Fanni arról is beszélt, hogy Magyar Péter az elmúlt időszakban nem felelős politikusként nyilatkozott meg. Példaként említette, hogy a múlt heti, a légi közlekedést is leállító magyarországi viharra Magyar Péter úgy reagált, hogy ez csak egy zápor.

"Kérdezem én, hogy aki valóban miniszterelnöknek készül, az hogy képes mindazt a stresszt, nyomást kibírni, ami egy miniszterelnöki pozícióval jár, ha lényegében az időjárást sem tudja megfelelően értékelni"

- fogalmazott az elemző.

Közölte, a Nemzeti Ellenállás Mozgalom elindított egy új kampányt, amely a célja, hogy megmutassák, Magyar Péter egész politizálása egy ripacskodás. Az elemző szavai szerint Magyar Péter egy könnyen irányítható személy, akinek csak saját maga fontos, saját magával van elfoglalva, és pont egy ilyen ember kell Brüsszelnek is. Mint mondta: feltételezheti, hogy a politikájuk tartalmát Brüsszelből úgy határozta meg, hiszen már most is ezt láthatjuk.