Horrororvos: Vetélést és halott babákat hazudott az anyáknak, majd 300 ezer forintért eladta a csecsemőket - 18+

Korábban indított meg szüléseket, a vér szerinti anyáknak pedig a csecsemők halálát hazudta egy amerikai orvos, hogy aztán 1000 dollárért, a klinika hátsó ablakán kiadva örökbe fogadó szüleinek adja át a babákat.

Dr. Hicks az 1950-es és 60-as években több száz csecsemőt adott el a klinikáján. A szám nem túlzó, ma legalább 200, már jócskán felnőtt Hicks-baba keresi igazi szüleit, és megbecsülni sem lehet, hány csecsemő nem élte túl az orvos ténykedését.

Thomas Hicks szülész-nőgyógyászként a Georgia állambeli McCaysville klinikán dolgozott. Az abortusz akkoriban illegális volt, Hicks feketén végzett magzatelhajtásokat, sokan ismerték a helyi lányok jótevőjeként. Az orvos azonban sok, nehéz helyzetben lévő nőt rábeszélt, hogy tartsák meg a babát, mondván, ő tud egy jobb megoldást. Ám ez valószínűleg csak szerinte volt jobb megoldás, valójában egy kegyetlen procedúrára kényszerítette a tudatlan fiatal lányokat a tudtukon kívül.

A terhesgondozáson ugyanis általában a hatodik hónap körül megindította a szülést – így a lányok sem buktak le az egyre kerekedő pocakjukkal, neki pedig esélye volt arra, hogy a gyakran fejletlen, és az abban a korban nehezen életben tartható babákat örökbe adja. Az anyáknak a megbeszélés és beleegyezés ellenére általában azt mondta, a kicsi halva született, talán azért, hogy soha eszükbe se jusson megkeresni a gyermeküket, és így őt se buktassák le.

Az aprócska újszülötteket a klinika hátsó ablakán adta ki a babára vágyó, meddő pároknak. Születési anyakönyvi kivonatokat hamisított, amikre az eredeti szülők helyett az örökbefogadóékét vitte fel vér szerinti rokonként. Az örökbe fogadó szülőktől 1000 dollárt (ma körülbelül 300 ezer forint) kért a kisbabákért. Ahogy a vér szerinti szülők nem tudták, mit tett velük, valószínűleg a gyermekre vágyó pá­rok sem voltak tisztában azzal, hogyan is került hozzájuk a baba, akit sajátjukként szerettek és neveltek fel. Hicks 1964-ben bukott meg az illegális abortuszokkal, de büntetést nem ka­pott.

Az igazi rémtettei pedig csak a halála után, 1997-ben váltak nyilvánossá , azóta Hicks-babák százai DNS-vizsgálatok segítségével keresik a szüleiket. Bár a technika már fejlett, megbecsülni sem lehet, hogy hány kisbaba nem élte túl az idő előtti születést, vagy ha túl is élte, az is kérdés, hogy hányan vesztették életüket boldog örökbe fogadó szüleik karjai közt hazafelé az autóban.







Dr. Hicks megítélése a mai napig kettős: végeredményben segített a lányanyáknak és a babára váró pároknak is (Képünk illusztráció) © Shutterstock