Horror: nem akarta az abortuszt, ezért élve felgyújtotta terhes szeretőjét a nős férfi

Megkötöztek, majd élve elégettek egy terhes nőt, illetve egy másik férfit Brazíliában.

Az ügyben gyilkosság vádjával három férfit, és egy nőt vettek őrizetbe, az egyik gyanúsított pedig maga a nő meg nem született gyermekének édesapja.

A kegyetlen és előre kitervelt kettős emberölést még október 17-én követték el Sao Pauloban, a 24 éves Ellen Priscila Ferreira da Silva, valamint a 39 éves Ely Carlos dos Santos holttestét családtagjaik azonosították. Az egyik elkövető mindössze 19 éves volt, rajta kívül egy 35 és 38 éves férfit, valamint egy 36 éves nőt tartóztattak le.

Előre megfontolt és nagyon kegyetlen bűncselekmény volt. Az egyik gyanúsított személyesen is vigasztalta az áldozat édesanyját, miután a lány halálát megerősítették.

– idézi a Daily Star Paulo de Tarso, a nyomozást vezető rendőrparancsnokot, aki szerint a 19 éves férfi és a 36 éves nő beismerte a gyilkosságot, ám a másik két gyanúsított egyelőre mindent tagad.

– Az áldozat négyhónapos terhes volt az egyik gyanúsítottól, aki egyébként nős. A felesége, aki beismerte a gyilkosságot szintén terhes volt és tudott mindenről – folytatta a rendőrfőnök.

A rendőrség most a kegyetlen kettős gyilkosság indítékait keresi, és állításuk szerint forró nyomon vannak.

Ellen és Ely Carlos vélhetően tartozott egy drogkereskedőnek, akit szintén őrizetbe vettünk. Valószínű, hogy Ellen nem akarta elvetetni a házasságon kívül született gyerekekét.