Észak-Korea: Kim Dzsong Un bevásárolt orosz vakcinából és a párt többi tagján tesztelteti, hogy van-e mellékhatása

Úgy tűnik Észak-Korea beraktározhatott az orosz koronavírus-vakcinából, ráadásul többeket már be is oltottak. Az ország vezetője egyelőre csendben kivárja a vakcina hátását a politikai elit többi tagján.

Úgy tűnik Észak-Korea beraktározhatott az orosz koronavírus-vakcinából, ráadásul többeket már be is oltottak. Az ország vezetője egyelőre csendben kivárja a vakcina hátását a politikai elit többi tagján.

Japán sajtóértesülések szerint Észak-Korea bevásárolt a koronavírus elleni orosz vakcinából, ami a tesztek szerint 92 százalékban hatásos a vírus ellen. Ez addig nem is volna érdekes, míg nem tudjuk, hogy Kim Dzsong Un korábban azt hangoztatta, a vírus nem is létezik, de azért ő is rendre tartotta a két méteres védőtávolságot.







© AFP