Elárulja a köhögés, hogy influenzáról vagy koronavírusról van szó

Már csak az időjárás miatt is egyre többen fújják az orrukat, köhögnek és fáznak meg. De amióta életünket behálózta a koronavírus-járvány, egy ártatlan köhintés miatt is lehajtjuk a fejünket. Elmondjuk, melyek a különbségek a köhögések között.

Az influenza és a koronavírus táptalaja is a hűvös, csapadékos időjárás. Ráadásul ilyenkor a legkönnyebb meghűlni, megfázni, sokan kapnak hörghurutot. Mindegyik betegség egyik legjellemzőbb tünete a köhögés. Ami ráadásul egy olyan reflexfolyamat, amit

hiába is próbálnánk meg visszafojtani, nem lehet, sőt nem is szabad.

Ez ugyanis a torkot vagy a légutakat irritáló váladék, szennyeződés eltávolítását szolgálja. Mindenki fújja az orrát, takarja el zsebkendővel a száját, ha tüsszög, köhécsel. De még így is ki ne rezzenne össze, ha közvetlenül mellette meghallja a jellegzetes hangokat? A Budai Egészségközpont pulmono­lógus, allergológus szakorvo­sa pont ezért tartja fontos­nak elmondani, hogy nem kell rögtön a legrosszabbra gondol­­ni. A köhögésnek számtalan oka lehet.







Száraz köhögés

A láz és a fáradékonyság mellett a koronavírus egyik leggyakoribb tünete a száraz köhögés,

ezért, ha ezt tapasztalja, feltétlenül maradjon otthon, és ne menjen közösségbe a tünetek megszűnését követően még legalább két napig – fejtette ki dr. Márk Zsuzsanna. – Száraz köhögéskor nem termelődik váladék, és a beteget sokszor kínozzák köhögési rohamok, ég és fáj a mellkasa. A légutak egyes gyulladásos betegségei, a tüdőfibrózis, a szív eredetű köhögések, illetve gyakran a légutak daganatai sem járnak váladéktermelődéssel. Léteznek köhögést kiváltó gyógyszerek is, mint például a vérnyomáscsökkentők egy bizonyos csoportja, ezek is általában száraz köhögési rohamokat okoznak.

Nedves köhögés

Fontos jellemző a váladék minősége. Ha véres, azt kiválthatja egy egyszerű gyulladás vagy egy kis ér megrepedése, de akár tüdőembólia, daganat, vagy súlyosabb gyulladás, például tüdőtályog is állhat a háttérben. Az asztma sokszor egyetlen tünete lehet a köhögés, amely kocsonyás és színtelen váladékkal járhat, de száraz köhögés formájában is felléphet a betegség. A színes, zöld köpet bakteriális gyulla­dást jelez .

Veszélyes a lázzal járó köhögés Ha a köhögés mellé egyéb súlyos tünetek társulnak, elhúzódó magas láz, mellkasi-háti fájdalom, véres köpet, nehézlég-zés, ájulásérzés, elkékülő ajak, akkor sürgősen forduljon orvoshoz. Ezenkívül a krónikus, elhúzódó köhögések is szakorvosi vizsgálatot igényelnek.

Akut köhögés

Nemcsak arra kell azonban figyelni, hogy hogyan, hanem hogy mennyit, milyen hosszú ideig köhögünk. Amikor 1–3 hétig tart, az már akut köhögés. Ezt többnyire valamilyen légúti fertőzés okozza, vírus vagy baktérium. A légutak nyálkahártyájának gyulladása, a hörghurut és légcsőhurut, mandulagyulladás, torokgyulladás vagy a hátra csorgó orrváladék egyaránt köhögést idéz elő. A tüdőgyulladás és a mellhártyagyulladás is ezt a tünetet váltja ki. A gyulladás okozta köhögések gyógyszeres kezeléssel általában néhány hét alatt spontán elmúlnak, de akár anélkül is.

Krónikus köhögés

Ha a köhécselés elhúzódik és két hónapnál tovább tart, az már kónikus. Ezt az állapotot mindenképpen vegyük komolyan, mert súlyosabb betegség állhat a háttérben. A krónikus köhögés leggyakrabban a dohányosoknál fordul elő, jellemzően a reggeli órákban, és váladék felköhögésével jár. Az asztmásoknál is ez az egyik legjellemzőbb tünet, kiegészülve a nehézlégzéssel, amelyet fizikai terhelés is kiválthat. A reflux esetében szintén a gyakori köhögés az egyik tünet. Azt kevesen tudják, de nemcsak a tüdő, hanem a szív betegségei, például a szívritmuszavar vagy a szívelégtelenség is járhatnak köhögéssel.