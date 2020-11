Családja újra kéri: Imádkozzunk Balázs Fecóért!

Rengeteg lakásban szól mostanában Balázs Fecó emblematikus dala, melynek refrénje most különös jelentőséggel bír, hiszen óriási szükség van arra, hogy ha csak lélekben is, de fogjuk a zenész kezét, és hazakísérjük a családjához.

„Maradj velem, segíts nekem,

Vigyél haza, fogd a kezem,

Szeress nagyon, fáradt vagyok,

S nehéz a szívem…”

A legendás énekes-dalszerző immáron 12. napja küzd az életéért. Állapotában egyelőre nincs változás.







© Knap Zoltán

Felesége arra kér minden jóérzésű embert, akinek férje dalai valaha adtak bármit is, mondjon egy imát érte.

– Minden nap beszélek telefonon a feleségével, és elmondom neki, hogy mennyi ember gondol most aggodalommal a szívében Fecóra – kezdte a Ripostnak DJ Dominique, vagyis Várkonyi Attila, aki a család engedélyével nyilatkozott.







© Végh István

– Imola nagyon hálás ezért, és hiszi – ahogy én is –, hogy ez a mindenhonnan áradó szeretet elér Fecóhoz is, és segít neki abban, hogy kitartson s visszatérjen. Ő egy hatalmas harcos… Itt szeretném tolmácsolni felesége kérését mindazokhoz, akik szeretik, tisztelik a legendát: foglalják bele a nevét imádságaikba és hallgassák a dalait. Az így küldött energia biztosan eljut Fecóhoz… – mondta a család barátja, aki a helyzet komolysága ellenére is bizakodó.

– Az orvosok szerint jót jelent, hogy Fecó állapota stagnál, vagyis hogy nem romlik. Ez azt jelenti, hogy a szervezete keményen küzd a koronavírus ellen – fűzte hozzá Attila.