Borzalmas szövődményeket okozhat a koronavírus: 10 évet öregedhet az agy

Döbbenetes fejleményekre figyeltek fel a kutatók a koronavírusból felgyógyult betegeknél.

Súlyos, visszafordíthatatlan következménye lehet a koronavírusnak – állítják a szakemberek. Bár sokan tünetek nélkül átesnek a betegségen és szép számmal vannak, akik szővődménymentesen kigyógyulnak a vírusból, akadnak olyan ritka esetek is, amikor a kór miatt az agyat éri károsodás. Londoni kutatók szerint sok gyógyult betegnél kognitív problémák léptek fel szövődményként – írja a Reuters cikke alapján a Ripost.

– A mentális hanyatlás, ami tapasztaltak, az agy öregedésével egyenértékű. A gyógyult embereknél, köztük olyanoknál is, akiknek nem voltak súlyos tüneteik, jelentős kognitív hiányosságokat mutattunk ki – közölte Adam Hampshire, az Imperial Collage London orvosa.

Az Imperial Collage London 84 ezer embert vont be a tanulmányba, a gyógyult koronavírusos betegekkel kognitív teszteket töltettek ki. Kiderült: a legrosszabbul azok az emberek teljesítettek, akik kórházban voltak koronavírussal. A gyógyultak közöl többen is rossz eredményeket produkáltak, viszont nincs összehasonlítási alap, mert a betegség előtt nem volt felmérve ezeknek az embereknek a teljesítménye. A tanulmányt, éppen ezért más tudósok fenntartással kezelik:

– A résztvevők kognitív funkciója nem volt ismert a COVID előtt, és az eredmények szintén nem tükrözik a hosszú távú gyógyulást – tehát a kognícióra gyakorolt bármilyen hatás rövid távú lehet – mondta Joanna Wardlaw, az Edinburgh-i Egyetem neurológus professzora.