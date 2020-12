Bizarr szerelem: Eljegyezte párja a gyermeküket lefejező Mónikát

A pásztói H. Mónika rémtette az utóbbi évek legfelkavaróbb gyermekgyilkossági ügye, az újszülöttjét lefejező nő most 13 évet kapott. Szinte hihetetlen, de a párja megbocsátott a közös kisfiukkal végző anyának, sőt mielőtt Mónika börtönbe vonult, el is jegyezte őt.

Tizenhárom év fegyházra ítélte nem jogerősen a Balassagyarmati Törvényszék tanácsvezetője H. Mónikát. A háromgyermekes anya 2018 januárjában egy tapétavágóval fejezte le a kisfiát. A szerdai tárgyaláson a figyelmesebbeknek feltűnhetett, hogy az eddig szabadlábon védekező, de az ítéletet követően rabláncon elvezetett nő egyik ujján egy csillogó jegygyűrűt viselt.

A Bors megtudta, az ékszert nem más húzta az ujjára, mint közös, meggyilkolt gyermekük édesapja.

Így ha a bíróságtól nem is, de szerelmétől bűnbocsánatra lelt Mónika.

„Véletlenül kicsúszott a kezeim közül”

A pásztóiak sosem felejtik el a horrorfilmbe illő újévet, amikor 2018 január 1-jén egy véres ru­hában bolyongó nőre és egy kisbaba fejére találtak. Nemsokára kiderült: H. Mónika eltitkolta terhességét, a patak partján szülte meg gyermekét a szilveszteri buli után. A babát többször hozzávágta a földhöz, végül egy tapétavágóval feldarabolta. Mó­nika végig azt állította a nyomozóknak: nem ölt, és csak azért titkolózott, mert félt a párjától.







A meggyilkolt újszülött testrészeit napokig keresték a kutyás kutatócsapatok © MMSZOSZ

– Hibáztam, hogy félelmemben nem kértem elegendő segítséget. Már többször próbáltam menekülni Janitól, de nem tudtam, mert ott voltak a közös gye­rekek – mondta korábban a Borsnak Mónika.

Véletlenül kicsúszott a kezeim közül, és ráesett egy kőre. Azt hittem, halott. Hibáztam, de gyilkos nem vagyok

– tette hozzá az asszony.

Tárgyalása szünetében szült Tavaly decemberben H. Mónika azzal került a hírekbe, hogy egyik tárgyalása szünetében eltűnt a bíróságról. A láb­bilincset viselő nő egyenesen egy kórházba sietett, ahol egy kislánynak adott életet. A rendőrséget a kórház értesítette, a gyermeket elvették tőle.

Szerettei hittek az ártatlanságában

Akkor még azt is elárulta, hogy három kisfia – akiket az eset után elvettek tőle, és csak alkalmanként láthatott – hitt az ártatlanságában, ahogy édesanyja is. Úgy tűnik azonban, hogy nemcsak ők, hanem közös gyerme­kük apja, János is megbékélt. A férfi nemrég el is jegyezte Mónikát, a ceremónia tényéről büszkén számolt be a legnagyobb közösségi oldalon. Sőt olyan fo­tót is posztoltak, ahol összebújva, Mónika ujján a karikagyűrűvel pózolnak. Néhány közeli barát üdvözli a döntésüket, de sokakból értetlenséget és haragot váltott ki.







Mónikát szerdán 13 év fegyházra ítélték, és bilincsben vezették el a tárgyalóból. Ujján jól látható a jegygyűrű © Ladóczky Balázs

– Valóban megtörtént az el­jegyzés, képzelhetik, mennyire megdöbbentünk, amikor megtudtuk – mondta a Borsnak a család egyik ismerőse, László. – Sosem gondoltuk, hogy ez megtörténik. Bár most, hogy az asszonyt végül elítélték, nyilván az egészből semmi nem lesz – töprengett az ismerős. Lapunk megkereste az édesapát, azonban ő nem kívánt nyilatkozni.







János is jegygyűrűt visel © Facebook

Lehasította a nőről a múltat

Vajon hogyan létezhet az efféle megbocsátás? A pszichológus szerint Jánosnál egy önvédelmező reflex kapcsolhatott be.

– A tudatalattink traumatikus helyzetben képes arra, hogy elhárítópajzsokat mozgósítson, annak érdekében, hogy elviseljük a terhet – magyarázta a jelenséget Makai Gábor pszichológus. – Ez eltorzítja a valóságot, segít, hogy ne kerüljünk szembe a valósággal és annak érzelmi színezetével. Vélhetően egyfajta tagadásról, elfojtásról és úgynevezett hasításról lehet szó, a férfi „lehasította” a nőről a múltat, az el­követett bűneit – mondta a szakember.