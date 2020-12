Aggasztó: ezek a szövődmények még a koronavírus-fertőzés után hónapokkal is jelentkezhetnek

Azt már korábban is lehetett tudni, hogy a koronavírus-fertőzés rengeteg szövődménnyel jár. De azt csak a legújabb kutatások mutatták ki, hogy mik ezek közül a legdurvábbak.

Amióta kitört a koronavírus-világjárvány, az orvosok, kutatók folyamatosan kutatják a fertőzés lehetséges hosszú távú hatásait. E tanulmányokból kiderült: a Covid-19 nem csak a légutakra és a tüdőre, de a szívre, a vesére, sőt az agyra is rendkívül veszélyes. Olyan idegrendszeri elváltozásokat okoz, amik a már negatív teszttel rendelkezőknél és a tünetmentes betegeknél is előfordulnak.

Ezek közé a durva szövődmények közé tartozik a migrén, a zavarodottság, a depresszió, az epilepszia, de egyeseknél még ministroke is fellépett. Sőt, mint most bebizonyosodott, ezek közül a legtöbb hosszú hatású, még hónapokkal a megfertőződés után is jelentkezhet – írja a Corriere cikke.