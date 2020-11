A 31 éves informatikus döbbenetes vallomása: Másodjára már kicsinált a vírus!

Lehel könnyen átvészelte a koronavírust, ezért felépülése után továbbra sem tartott a betegségtől. Két hónapon belül a vírus egyik napról a másikra ledöntötte a lábáról.

Lehel könnyen átvészelte a koronavírust, ezért felépülése után továbbra sem tartott a betegségtől. Két hónapon belül a vírus egyik napról a másikra ledöntötte a lábáról.

Lehel fiatal és egészséges, így cseppet sem tartott a koronavírustól, most azonban másodjára lett pozitív a koronavírustesztje. A 31 éves fiatal ugyan betartotta a kötelező szabályokat, de beismerte, sokkal jobban is figyelhetett volna. A mostani második fertőzés komoly tüneteket okozott nála .

Enyhe megfázásnak hitte

Lehel azt állítja, első alkalommal szinte észrevétlenül esett át a koronavíruson.

– Olyan enyhe tüneteket tapasztaltam, amiket szinte észre sem vettem.

Csak akkor tudtam meg, hogy fertőzött lehetek, amikor felhívott az egyik ismerősöm, hogy pozitív.

Néhány nappal előtte egy autóban utaz­tam vele. Természetesen azonnal hívtam a háziorvost, később pedig a pozitív teszt is meglett – mesélte történetét a Borsnak Lehel, aki informatikusként dolgozik.

Lehel enyhe ízvesztést, orrdugulást és megfázásszerű tüneteket figyelt meg magán.

– Semmi komolyabb tünetet nem vettem észre magamon, így amikor letelt a 10 napos hatósági karantén és 3 napig tünetmentes voltam, újra jártam közösségbe. Mielőtt elkaptam, csak a kötelező szabályokat tartottam be és mivel a betegség sem volt olyan brutális lefolyású, továbbra sem vettem kellően komolyan . Én allergiás vagyok és folyton viszket a szemem. Egyszerűen nem bírom ki, hogy ne dörzsöljem meg, így kaphattam el.







Az első fertőzésnél csak náthaszerű tünetei voltak Lehelnek

Két hónap védettség

Lehel bízott a védettségben, így továbbra is csak a kötelező szabályokat tartotta be.

– Elsőnek augusztus végén kaptam el a betegséget, másodszor október végén. Másodjára múlt hét kedden kezdődött hasogató fejfájással és 39 fokos lázzal . Már ekkor éreztem, hogy ez valami új, mert nagyon odavágott.

A magas láz 3–4 napig tartott, de szédültem, és iszonyatos gyengeség fogott el.

Előfordult, hogy komoly gondot okozott kimenni a mosdóba, de olyan is megtörtént, hogy csak a szerencsén múlott, hogy nem estem el a gyengeségtől . Lehetséges, hogy másodjára komolyabb tüneteket produkál az ember, de én azt sem tartom kizártnak, hogy a vírus veszélyesebb mutációját kaptam el – elmélkedett Lehel, akit nagyon megviselt a betegség.

A fiatal tesztje természetesen pozitív lett. A tünetei ugyan már enyhültek, de még mindig nincs teljesen jól.

– Köhögés közben fáj a mellkasom és nyomást érzek a tüdőmben. Szépen gyógyulok, de azt gondolom, még kell legalább két hét, hogy teljesen jól legyek .

Lehel most újabb karanténban van, csak akkor szabadulhat ki, ha három napig tünetmentes lesz.

Jobban kell vigyázni

– Saját bőrömön tapasztaltam meg, hogy milyen is ez a betegség. Első alkalommal egyáltalán nem viselt meg, de ez a második padlóra tett.

Igen, ez egy komoly betegség és nagyon oda kell figyelni,

mert nem lehet tudni, kire milyen hatást gyakorol – ismerte be a fiatal, aki elmondása szerint fitt és egészséges életet él.

– Be kell mennem egy kivizsgálásra is, mert azt mondják, másodjára nagy eséllyel okoz szövődményeket a betegség. Izgulok. Most már tudom azt, hogy ettől még komolyabban kellett volna vennem a védekezést. A jövőben biztosan gyakrabban hordom majd a maszkot és megpróbálok erősebb gyógyszert szedni az allergiámra, hogy elkerüljem, hogy a szememet dörzsöljem. Úgy vélem, a komolyabb tünetek nyitották fel a szemem. Ha ez is csak úgy átmegy rajtam, lehet még mindig nem venném eléggé komolyan.