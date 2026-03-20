Pénzeső a Facebookon: havi egymillió forint is leeshet!

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 20. 15:00
Totális háború tört ki a közösségi média óriásai között! Mark Zuckerberg nem kíméli a pénztárcáját: a Meta legújabb, Creator Fast Track elnevezésű programjával konkrét havi fix fizetést kínál a népszerű tartalomgyártóknak. Ha van egy kis követőtáborod a TikTokon vagy az Instagramon, most dőlhet hozzád a pénz a Facebookon is – ráadásul extra erőfeszítés nélkül!
Úgy tűnik, a Facebook belefáradt abba, hogy a TikTok és a YouTube Shorts elszívja a fiatalokat és a legmenőbb videósokat. A válaszlépés pedig nem egy újabb filter vagy egy bonyolult algoritmus-frissítés, hanem a nyers készpénz. A Meta bejelentette, hogy 2026 tavaszától elindítja azt az ösztönző csomagot, amivel gyakorlatilag „fizetett alkalmazottat” csinál a legsikeresebb influencerekből.

facebook
A Facebook pénzesőt zúdít a tartalomgyártókra, akik minden eddiginél könnyebben kereshetnek akár havi 1 millió forintot is. Fotó: Cottonbro Studio / Pexels

Ennyit ér a népszerűséged a Facebooknak

A program lényege pofonegyszerű: ha már felépítettél egy közösséget más platformokon, a Facebook havi fix összeget garantál neked három hónapon át, csak azért, hogy a Reels-videóidat náluk is közzétedd. A tarifák pedig nem elhanyagolhatóak:

  • A „kisebb”, 20 és 100 ezer közötti követővel rendelkező profilok 100 és 450 dollár (kb. 35-160 ezer forint) közötti összeget kaphatnak.
  • A 100 ezer feletti táborral bírók már fix 1000 dollárt (kb. 360 ezer forintot) tehetnek zsebre havonta.
  • Az igazi sztárok pedig, akiknek 1 millió felett van a követőszámuk, havonta 3000 dollárt, azaz több mint egymillió forintot kapnak „fájdalomdíjként”, ha a Facebookon is aktívak maradnak.

Mi a csapda?

Meglepő módon: szinte semmi. A Meta nem kéri, hogy töröld magad a TikTokról, sőt, még azt is engedi, hogy ugyanazt a videót töltsd fel hozzájuk, amit máshol már megosztottál. Kevés szabálynak kell megfelelni, így csupán annyi a kritérium hogy 

  • a videón nem maradhat ott a konkurencia vízjele (például a lebegő TikTok-logó), és 
  • havonta legalább 15 darab Reels-videót kell gyártanod.

Ki marad ki a pénzosztásból? – A legfontosabb kizáró okok:

  • Vízjeles videók: Ha rajta felejted más platform vízjelét a videón, egy vasat sem kapsz. Csak tiszta, eredeti fájlokat tölthetsz fel!
  • Lopott tartalom: Mások videóinak újrafeltöltése, filmrészletek vagy jogdíjas zenék használata azonnali kizárást és akár tiltást is vonhat maga után.
  • Országkorlát: A program első körben az USA-ban és Indiában indul, a globális kiterjesztés ütemezése még zajlik.
  • Profil típusa: Csak Professzionális módba kapcsolt profilok vagy üzleti Oldalak jogosultak a kifizetésre; a sima magánprofilok nem.
  • Korhatár: Kizárólag 18 év feletti, érvényes adóazonosítóval rendelkező tartalomgyártók regisztrálhatnak.
  • Alacsony aktivitás: Aki nem hozza a havi minimum 15 darab egyedi Reels-videót, az elesik a garantált fix összegtől.

 

Frissítené a felhasználói bázisát a fecebook, ezért pedig fizetni is hajlandó a platform. Fotó: Luca Sammarco / Pexels

Miért éri meg ez Zuckerbergnek?

A számítás egyszerű: a Facebook elöregedő bázisát frissíteni kell. 

Tavaly a Meta összesen közel 3 milliárd dollárt, azaz több mint 1000 milliárd forintot égetett el tartalomgyártói kifizetésekre, ami 35%-os növekedés egyetlen év alatt.

A cél az, hogy a felhasználók ne csak a receptes csoportok miatt nyissák meg az appot, hanem ugyanazt a szórakoztató élményt kapják, amiért a TikTokra is kattintanak.

A program egyelőre három hónapos tesztüzemmel indul, de 

a szakértők szerint ez csak a kezdete egy hosszabb távú stratégiának.

Vajon sikerül a pénzzel visszacsábítani a fiatalokat, vagy a Facebook örökre megmarad a „szülők és nagyszülők” játszóterének? Egy biztos: a tartalomgyártók számára most jött el az aranykor.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu