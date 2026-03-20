Pénzeső a Facebookon: havi egymillió forint is leeshet!

Úgy tűnik, a Facebook belefáradt abba, hogy a TikTok és a YouTube Shorts elszívja a fiatalokat és a legmenőbb videósokat. A válaszlépés pedig nem egy újabb filter vagy egy bonyolult algoritmus-frissítés, hanem a nyers készpénz. A Meta bejelentette, hogy 2026 tavaszától elindítja azt az ösztönző csomagot, amivel gyakorlatilag „fizetett alkalmazottat” csinál a legsikeresebb influencerekből.

A Facebook pénzesőt zúdít a tartalomgyártókra, akik minden eddiginél könnyebben kereshetnek akár havi 1 millió forintot is. Fotó: Cottonbro Studio / Pexels

Ennyit ér a népszerűséged a Facebooknak

A program lényege pofonegyszerű: ha már felépítettél egy közösséget más platformokon, a Facebook havi fix összeget garantál neked három hónapon át, csak azért, hogy a Reels-videóidat náluk is közzétedd. A tarifák pedig nem elhanyagolhatóak:

A „kisebb”, 20 és 100 ezer közötti követővel rendelkező profilok 100 és 450 dollár (kb. 35-160 ezer forint) közötti összeget kaphatnak.

A 100 ezer feletti táborral bírók már fix 1000 dollárt (kb. 360 ezer forintot) tehetnek zsebre havonta.

Az igazi sztárok pedig, akiknek 1 millió felett van a követőszámuk, havonta 3000 dollárt, azaz több mint egymillió forintot kapnak „fájdalomdíjként", ha a Facebookon is aktívak maradnak.

Mi a csapda?

Meglepő módon: szinte semmi. A Meta nem kéri, hogy töröld magad a TikTokról, sőt, még azt is engedi, hogy ugyanazt a videót töltsd fel hozzájuk, amit máshol már megosztottál. Kevés szabálynak kell megfelelni, így csupán annyi a kritérium hogy

a videón nem maradhat ott a konkurencia vízjele (például a lebegő TikTok-logó), és

havonta legalább 15 darab Reels-videót kell gyártanod.

Ki marad ki a pénzosztásból? – A legfontosabb kizáró okok: Vízjeles videók: Ha rajta felejted más platform vízjelét a videón, egy vasat sem kapsz. Csak tiszta, eredeti fájlokat tölthetsz fel!

Lopott tartalom: Mások videóinak újrafeltöltése, filmrészletek vagy jogdíjas zenék használata azonnali kizárást és akár tiltást is vonhat maga után.

Országkorlát: A program első körben az USA-ban és Indiában indul, a globális kiterjesztés ütemezése még zajlik.

Profil típusa: Csak Professzionális módba kapcsolt profilok vagy üzleti Oldalak jogosultak a kifizetésre; a sima magánprofilok nem.

Korhatár: Kizárólag 18 év feletti , érvényes adóazonosítóval rendelkező tartalomgyártók regisztrálhatnak.

Alacsony aktivitás: Aki nem hozza a havi minimum 15 darab egyedi Reels-videót, az elesik a garantált fix összegtől.