Látszik, hogy ebből nem kérnek a magyarok: Magyar Péter éppen most jött haza a legnagyobb háborúpárti brüsszeliektől

Magyar Péter először a Háborúellenes Gyűlések utáni koslatást adta fel, mivel a fogyatkozó létszám már ott is megmutatkozott. Most pedig Mezőkövesden is látszott, mekkora "tömeget" tud megszólítani. Ez nem is véletlen.
A "legfontosabb országjárás" nevével fémjelzett eseménysorozat mezőkövesdi állomásán maroknyi tömeg jelent meg. Magyar Péter már a színpadon volt, mégis elenyésző volt a résztvevők létszáma.
Szarvas Szilveszter is közzétette a képet. Kiemelte, nem véletlen, hogy ilyen csekély az érdeklődés, hiszen a többszörösen lebukott pártelnök épp a magyarok érdekei ellen dolgozott a háborúpárti brüsszeliekkel.
Óriási blama! Nagyon apad a Tisza! Mezőkövesden néhány tucat ember volt csak kíváncsi Magyar Péterre! A fotó 17:16-kor készült, Magyar Péter már a színpadon beszélt. Nem csoda ez azok után, hogy Magyar Péter éppen most jött haza a legnagyobb háborúpárti brüsszeliektől, Tusktól és Merztől. A magyarok ebből nem kérnek!
– írja Szarvas Szilveszter.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.