Évértékelő 2026Orosz-ukrán háborúNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-1°C Székesfehérvár

Lilla, Julianna névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Látszik, hogy ebből nem kérnek a magyarok: Magyar Péter éppen most jött haza a legnagyobb háborúpárti brüsszeliektől

Magyar Péter
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 16. 19:09
cikiMezőkövesd
Mezőkövesden is apad a Tisza. Nem véletlen, hogy az a Magyar Péter, aki éppen most jött vissza a háborúpárti Donald Tusk és Friedrich Merz találkozóról, ennyi embert tud csak megszólítani.

Magyar Péter először a Háborúellenes Gyűlések utáni koslatást adta fel, mivel a fogyatkozó létszám már ott is megmutatkozott. Most pedig Mezőkövesden is látszott, mekkora "tömeget" tud megszólítani. Ez nem is véletlen.

Magyar Péter Mezőkövesden
Magyar Péter maroknyi tömeg előtt beszél. Fotó: Deák Dániel Facebook oldala

Magyar Péter befürdött – ez lehet az oka

A "legfontosabb országjárás" nevével fémjelzett eseménysorozat mezőkövesdi állomásán maroknyi tömeg jelent meg. Magyar Péter már a színpadon volt, mégis elenyésző volt a résztvevők létszáma.

Szarvas Szilveszter is közzétette a képet. Kiemelte, nem véletlen, hogy ilyen csekély az érdeklődés, hiszen a többszörösen lebukott pártelnök épp a magyarok érdekei ellen dolgozott a háborúpárti brüsszeliekkel.

Óriási blama! Nagyon apad a Tisza! Mezőkövesden néhány tucat ember volt csak kíváncsi Magyar Péterre! A fotó 17:16-kor készült, Magyar Péter már a színpadon beszélt. Nem csoda ez azok után, hogy Magyar Péter éppen most jött haza a legnagyobb háborúpárti brüsszeliektől, Tusktól és Merztől. A magyarok ebből nem kérnek!

– írja Szarvas Szilveszter.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu