A háború negyedik évfordulója – így lett önjáró a brüsszeli háborús gépezet

A béke kilátásait megnehezíti az Európai Unió háborús politikája. Dornfeld László az Alapjogokért Központ elemzője a Mokkában arról beszélt, hogyan vált önjáróvá ez a háborús gépezet.
Brüsszelben egy téves feltevés volt, hogy Oroszország most olcsón legyőzhető. A tények ezt nem igazolták, ennek lett az eredménye, hogy egy abszolút ukrán-párti mesterséges beállás keletkezett.
Létrejött ez a konfliktus, hogy Brüsszel beállt az egyik fél mögé. Ez azért is volt hasznos a számukra, mert el lehetett terelni a figyelmet az egyéb gondokról, a migrációs politikáról, a gazdasági helyzetről, a migrációs helyzetről. Ezek mind rosszabbá teszik az életet Európában, ehhez egy külső elterelő jó lehetőség. Abban is bíztak, hogy ezeket a gazdasági kérdéseket sikerül rendezni a háború befejeztével, de már látjuk, hogy ez nem igaz; ez a pénz nem fog visszajönni Európának.
– mondta Dornfeld László a Mokkában. Kiemelte azt is, hogy egyes multicégek, a hadiipar, a Shell is kaszált a háborúval. A Brüsszel közeli zsebek jól jártak.
Ha változtatni kellett volna, Trump hivatalba lépése tökéletes alkalom lett volna erre. Van egy békepárti vezető, aki mögé be lehetett volna sorolni. Nem ez történt. Látjuk, Zelenszkijt kísérték Wahshingtonba, szülői értekezletre beültette őket Trump. Hiába mondta Orbán Viktor, hogy ennek nem lesz jó vége. Most látjuk, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián felkérdezték az EU vezetőit, hogy fog Európa odaülni a tárgyalóasztalhoz, amire az volt a válasz, hogy mi se tudjuk.
A brüsszeli háborús terv a magyar választásokra is hatással lehet. Most úgy látszik, Magyarország az egyetlen, aki útjába áll a háborúpártiságnak. Egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy váltásra van szükség; Magyar Péteréket akarják hatalomban látni, mert ők mindent megszavaznak majd, amit Brüsszel elvár tőlük.
Ők maguk írják le a Politico-ban, különféle kijevi lapokban, hogy egy ilyen változásra várnak és ennek Magyar Péter a garanciája. Ezért állnak be mögé, ezért támogatják, hogy Magyarországnak megváltozzon a szavazata ezekben a kérdésekben.
A Tisza EP-képviselői ukrán zászlós pólóban mennek be az ülésre, ezzel egyértelműen jelzik, hova húznak. Annak köszönhetően, hogy a Néppárt tagjai, egyértelmű, hogy Magyar Péter egy fogott ember és mindent végrehajtana.
Az elemzők szerint Magyar Péter zsarolható, manipulálható ember. Azt is elmondták, hogy ha a választók számára kiderül, hogy Magyar Péter droghoz nyúlt, alig van esélye a győzelemre.
A kábítószer olyan vörös vonal a magyar politikában, amit nem lehet átlépni. Ha másmilyen tartalmak lennének azon a felvételen, már nem ütnének akkorát, mint 15 éve. A kábítószer jelenléte önmagában sokak számára, az hogy ott van egy szobában rengeteg kábítószerrel, ismeretlen alakokkal van. Ha valakit fel lehet vinni egy buliba úgy, hogy miniszterelnöknek készül, de ott van Tseber Roland, aki elvitte őt, az azt mutatja, hogy rávehető. Magyar Pétert könnyű ilyenekbe belevinni.
– fogalmazott Dornfeld László. Beszélt arról a mesterséges intelligenciával készített videóról is, amely a háború borzalmait mutatja be.
Ami a videón látható, az megtörténhet Magyarországgal. Tíz évvel ezelőtt hallgattuk, hogy a migráció álprobléma. Ehhez képest azóta is ez határozza meg Európa politikai menetrendjét. Nyugaton, ahol háborús propaganda működik, teljesen jogos arról beszélni, hogy ha itt olyan kormányzat lenne, ami ebbe beleállna, könnyedén előfordulhat, hogy magyar embereket találnánk a fronton.
A Béketanácsról az elemző azt mondta, hogy Donald Trump elnöknek szívügye a háború lezárása, ezzel kampányolt is.
