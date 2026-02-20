A béke kilátásait megnehezíti az Európai Unió háborús politikája. Dornfeld László az Alapjogokért Központ elemzője a Mokkában arról beszélt, hogyan vált önjáróvá ez a háborús gépezet.

Mitől lett önjáró a brüsszeli háborús gépezet? Fotó: AFP

Ötpontos elemzés; hogyan vált önjáróvá a brüsszeli háborús gépezet?

Brüsszelben egy téves feltevés volt, hogy Oroszország most olcsón legyőzhető. A tények ezt nem igazolták, ennek lett az eredménye, hogy egy abszolút ukrán-párti mesterséges beállás keletkezett.

Létrejött ez a konfliktus, hogy Brüsszel beállt az egyik fél mögé. Ez azért is volt hasznos a számukra, mert el lehetett terelni a figyelmet az egyéb gondokról, a migrációs politikáról, a gazdasági helyzetről, a migrációs helyzetről. Ezek mind rosszabbá teszik az életet Európában, ehhez egy külső elterelő jó lehetőség. Abban is bíztak, hogy ezeket a gazdasági kérdéseket sikerül rendezni a háború befejeztével, de már látjuk, hogy ez nem igaz; ez a pénz nem fog visszajönni Európának.

– mondta Dornfeld László a Mokkában. Kiemelte azt is, hogy egyes multicégek, a hadiipar, a Shell is kaszált a háborúval. A Brüsszel közeli zsebek jól jártak.

Ha változtatni kellett volna, Trump hivatalba lépése tökéletes alkalom lett volna erre. Van egy békepárti vezető, aki mögé be lehetett volna sorolni. Nem ez történt. Látjuk, Zelenszkijt kísérték Wahshingtonba, szülői értekezletre beültette őket Trump. Hiába mondta Orbán Viktor, hogy ennek nem lesz jó vége. Most látjuk, hogy a müncheni biztonságpolitikai konferencián felkérdezték az EU vezetőit, hogy fog Európa odaülni a tárgyalóasztalhoz, amire az volt a válasz, hogy mi se tudjuk.



A brüsszeli háborús terv a magyar választásokra is hatással lehet. Most úgy látszik, Magyarország az egyetlen, aki útjába áll a háborúpártiságnak. Egyre nyíltabban beszélnek arról, hogy váltásra van szükség; Magyar Péteréket akarják hatalomban látni, mert ők mindent megszavaznak majd, amit Brüsszel elvár tőlük.

Ők maguk írják le a Politico-ban, különféle kijevi lapokban, hogy egy ilyen változásra várnak és ennek Magyar Péter a garanciája. Ezért állnak be mögé, ezért támogatják, hogy Magyarországnak megváltozzon a szavazata ezekben a kérdésekben.



Magyar Péter zsarolható ember

A Tisza EP-képviselői ukrán zászlós pólóban mennek be az ülésre, ezzel egyértelműen jelzik, hova húznak. Annak köszönhetően, hogy a Néppárt tagjai, egyértelmű, hogy Magyar Péter egy fogott ember és mindent végrehajtana.