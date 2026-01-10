Pikáns fotó: melltartó nélkül fotózták le a Manchester City-sztárjának bombatestű barátnőjét

A Manchester City portugál válogatott hátvédje, Rúben Dias sokáig sikeresen titkolta a magánéletét, és kevesen tudták róla, hogy egyáltalán van barátnője. 2025 tavaszán azonban „robbant a bomba”: kiderült, a futballista és minden idők egyik legdögösebb tévés műsorvezetője, Maya Jama egy párt alkotnak. A kapcsolatukat innentől kezdve már nem tudták – és nem is akarták – titokban tartani. Sőt, egyáltalán nem bánják, hogy a nagyvilág is láthatja, mennyire odavannak egymásért.

Maya Jama szexi fotókat tett osztott meg követőivel / Fotó: WWD

Maya Jama minden férfi álma

A 31 éves modell egy rendkívül népszerű valóságshow, a Love Island műsorvezetőjeként vált ismertté, azóta pedig gyakorlatilag bejárta a fél világot. Nemrég egy igazán pikáns fotót osztott meg magáról – méghozzá éppen a műsor kapcsán –, hiszen Fokvárosból jelentkezett be, ahol jelenleg az All Star évad forgatása zajlik.

Gyönyörűen zártam az évet, szeretet, boldogság és béke vett körül. Indulok Dél-Afrikába, és visszatérek a munkához, a napsütéshez és az egészséges kerékpározáshoz. Nagyon izgatott vagyok és készen állok

- írta az egyik képe alá Maya. Utóbbi bejegyzése alapján pedig el is kezdődtek a munkálatok, hiszen egy igazán bevállalós szettben, melltartó nélkül állt a kamerák elé.