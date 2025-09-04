Brüsszel arra vár, hogy a Tisza párt megnyerje Magyarországon a választásokat és felvehessék Ukrajnát az EU-ba, mivel csak Budapest vétója blokkolja Kijev uniós csatlakozási tárgyalásait - jelentette diplomáciai forrásokra hivatkozva az Euractiv brüsszeli hírportál.

Brüsszel a Tisza pártra épít mindent Ukrajna ügyében

Az Euractiv tényfeltáró cikke szerint Brüsszelben több tervet is kidolgoztak arra vonatkozóan, hogyan lehet Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát felgyorsítani, miközben kihagyják a vétózó tagállamokat – mindenekelőtt Magyarországot – a döntéshozatalból.

Az egyik nyilvánosságra került terv szerint több európai kormány – köztük Svédország, Németország, Olaszország, Szlovénia és Ausztria – egy radikális megkerülő megoldást vetett fel. Ennek lényege, hogy a bővítési tárgyalások egyes szakaszait ne a jelenlegi, teljes konszenzust megkövetelő szabályok szerint bonyolítsák le, hanem úgynevezett „súlyozott többségi” rendszerrel. Ez azt jelentené, hogy nem kellene minden egyes tagállam beleegyezése, hanem elegendő lenne, ha a népesség és gazdasági súly alapján számított erős többség támogatja a továbblépést. Így egyetlen országnak – például Magyarországnak - sem lenne vétójoga.

A vétó megszüntetésre vonatkozó terv azonban jogi szempontból erősen vitatott, sőt „illegális”, hisz az Európai Unió szerződései világosan rögzítik a bővítési eljárás menetét, és minden módosítás csakis a tagállamok egyhangú beleegyezésével hajtható végre. Más szóval: az a fajta súlyozott többségi szavazás, amelyet néhány ország sürget, éppen Magyarország hozzájárulásával valósulhatna csak meg – így paradox módon az a kormány, amelyet ki akarnak kerülni, kulcsszereplője lenne a változtatásnak. Mivel ez az ellentmondás a kezdeményezést a gyakorlatban kivitelezhetetlenné teszi, kiterveltek egy második megoldást is.

"Az Euractiv beszámolója szerint „B” terv, hogy megvárják a magyar választásokat, hátha Orbán Viktor veszít, a Tisza párt pedig nyer, és akkor nincs akadálya Ukrajna gyorsított felvételének."

A magyar választásokig tehát az EU-bővítése megrekedt és Ukrajna csatlakozási kilátásai bizonytalanok.