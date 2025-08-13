Pusztító tájfun érte el Tajvan partjait - több ezer embert evakuáltak

Podul tájfun a Tajvan délkeleti részén fekvő Tajtung partjait irgalmatlan erővel érte el. A tájfun miatt már eddig is 5500 embert evakuáltak, de ez a szám növekedhet - írja a Reuters.

A Podul tájfun miatt több száz járatot töröltek, és több ezer embert evakuáltak Tajvanban (képünk illusztráció)

Tájfun okozta pusztító szél várható. Azonnal keressenek menedéket

– figyelmeztették sms-ben a Tajtung régióban élőket a hatóságok.

A tájfun hatalmas pusztítást okoz

Munka és iskolai szünetet is elrendeltek kilenc városban. A fővárosban, Tajpejben is felerősödött a szél, és a tájfun várhatóan az egész szigeten végig söpör, ami ezek után Kína felé veszi útirányát.

A heves esőzések akár 600 milliméter csapadékot is hozhatnak a déli hegyvidéki területeken.

Tajvan középső és déli részén nemrégiben pusztított a Danas tájfun, mely négy halálos áldozatot követelt.