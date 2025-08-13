Pusztító tájfun érte el Tajvan partjait - több ezer embert evakuáltak

Podul tájfun a Tajvan délkeleti részén fekvő Tajtung partjait irgalmatlan erővel érte el. A tájfun miatt már eddig is 5500 embert evakuáltak, de ez a szám növekedhet - írja a Reuters.
Tájfun okozta pusztító szél várható. Azonnal keressenek menedéket
– figyelmeztették sms-ben a Tajtung régióban élőket a hatóságok.
Munka és iskolai szünetet is elrendeltek kilenc városban. A fővárosban, Tajpejben is felerősödött a szél, és a tájfun várhatóan az egész szigeten végig söpör, ami ezek után Kína felé veszi útirányát.
A heves esőzések akár 600 milliméter csapadékot is hozhatnak a déli hegyvidéki területeken.
Tajvan középső és déli részén nemrégiben pusztított a Danas tájfun, mely négy halálos áldozatot követelt.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.