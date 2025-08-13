UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Pusztító tájfun érte el Tajvan partjait - több ezer embert evakuáltak

PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 13. 12:40
Hihetetlen erősségű, több mint 200 kilométer per órás szél csap le, heves esőzéssel Tajvanra. Az országban több száz járatot töröltek.

Podul tájfun a Tajvan délkeleti részén fekvő Tajtung partjait irgalmatlan erővel érte el. A tájfun miatt már eddig is 5500 embert evakuáltak, de ez a szám növekedhet - írja a Reuters

A Podul tájfun miatt több száz járatot töröltek, és több ezer embert evakuáltak Tajvanban (képünk illusztráció) 

Tájfun okozta pusztító szél várható. Azonnal keressenek menedéket

 – figyelmeztették sms-ben a Tajtung régióban élőket a hatóságok. 

A tájfun hatalmas pusztítást okoz

Munka és iskolai szünetet is elrendeltek kilenc városban. A fővárosban, Tajpejben is felerősödött a szél, és a tájfun várhatóan az egész szigeten végig söpör, ami ezek után Kína felé veszi útirányát. 

A heves esőzések akár 600 milliméter csapadékot is hozhatnak a déli hegyvidéki területeken.

Tajvan középső és déli részén nemrégiben pusztított a Danas tájfun, mely négy halálos áldozatot követelt. 

