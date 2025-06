Új szabályok az energiaitalokra: szigorúbb jelölés, korlátozott forgalmazás

Az új rendelet szerint tilos energiaitalt eladni 18 év alattiaknak, a szabályozás a dohány- és alkoholtartalmú termékek szigorúságát idézi.

A Magyar Közlönyben megjelent rendelet kimondja:

Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére energiaitalt értékesíteni

a betartás érdekében pedig új jelölési szabályokat is bevezettek. Az ok: a fiatalok egyre több energiaitalt fogyasztanak, sokan üdítőként isszák ezeket, pedig a koffeintartalom akár súlyos egészségügyi problémákat is okozhat.

A Magyar Energiaital Szövetség már kiadott egy útmutatót az üzleteknek, hogy segítsen eligazodni az új előírásokban, és elkerüljék a súlyos bírságokat, számol be a változásokról az Agroinform.

A szabályok betartása mostantól ugyanolyan fontos, mint az alkohol vagy a dohánytermékek esetében.