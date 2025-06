"Kigyógyítottak a szívbetegségemből, de azóta nem tudok lábra állni"

Kitartóan küzd egy fiatal, mindössze 21 éves lány: egyetlen célja, hogy újra lábra állhasson. Egy kegyetlen kórból már kigyógyította az orvostudomány, közben azonban – épp egy életmentő műtét következtében – tolószékbe kényszerült. Ő azonban úgy érzi, ez még koránt sem az út végére számára. Bellánál hat évvel ezelőtt diagnosztizálták a Wolff-Parkinson-White szindrómát, amely egy rendkívül ritka szívbetegség, amely szívritmuszavart és extrém gyors szívműködést okoz. Bella pulzusa a kórnak köszönhetően volt, hogy még fekve, nyugalmi állapotban is 225 körül volt. Egy alkalommal egy repülőn vesztette el az eszméletét a betegsége miatt. A személyzet élesztette újra, majd vitték is a legközelebbi kórházba, ahol azonnal meg is műtötték.

Bella a műtéti altatás miatt bénult le deréktól lefelé Fotó: YouTube

Jó hírt közöltek az orvosok, mégis összeomlott a fiatal lány élete

Amikor Bellát kitolták a műtőből, közölték vele: sikerült kigyógyítani a szívbetegségéből. Az ekkor mindössze 18 éves lány azonban erős fájdalmat érzett a lábában, ami egyre jobban aggasztotta. Senki sem tudta, mi lehet a baj, három nappal később azonban Bella deréktól lefelé lebénult. Mint kiderült, az altatáshoz használt szer allergiás reakciót váltott ki nála, ez vezetett a végtagbénuláshoz. Az orvosok szerint soha többé nem fog járni, ő azonban ezt nem hajlandó elfogadni.

Bebizonyítom, hogy tévedtek. Tudom, hogy egyszer járni fogok

– jelentette ki a fiatal lány a Truly kamerái előtt. Bella eleinte fel sem akarta fogni, hogy pont az a műtét tette tönkre az életét, ami megmentette.

"Úgy mentem oda, hogy valamit helyrehoznak, és úgy jöttem ki, hogy annyira sokat vesztítettem!"