Rejtélyes kór, ami a világon egyedül őt támadta meg: 20 évesen is egy 9 hónapos kislány testében élt

Egészen döbbenetes életet tudhatott magáénak Brooke Megan Greenberg, aki 20 évesen úgy hunyt el, hogy mentálisan és fizikálisan is egy 9 hónapos csecsemőnek felet meg a szervezete. Gyakorlatilag megállt a növekedésben és a fejlődésben, ugyanakkor ez csak egy volt a rejtélyes betegségek közül, amik arra késztették az orvosokat, hogy újabb és újabb vizsgálatokat végezzenek, hátha megértik, mi is történik Brooke szervezetében.

Brooke Megan Greenberg 20 évet élt, haláláig egy 9 hónapos kislány testébe és elméjébe zárva Fotó: YouTube

Noha Brooke 1993. január 8-án koraszülöttként jött világra egy baltimore-i gyermekkórházban, valamint születése után csípőműtétet is kellett rajta végezni, a szülei és az orvosok is azt hitték, ezzel véget is ért a kislány kálváriája, és innentől normális életet élhet. Szüleinek ő volt a harmadik gyermeke, a testvérei mind egészségesek voltak, és eleinte úgy tűnt, vele se lesznek bajok.

14 napot aludt át ötéves korában

Azonban hamar kiderült: a sors egész más életet szánt Brooke-nak, mint nővéreinek. Élete első hat évében számos, megmagyarázhatatlan orvosi vészhelyzetet élt túl. Többször kellett műteni perforált gyomorfekéllyel, voltak epilepsziás rohamai, valamint úgy tűnt, stroke-ja is – később azonban az orvosok semmiféle maradandó károsodást nem tapasztaltak. Ötéves korában egy hatalmas daganat jelent meg az agyában, amitől 14 napra álomba merült. Nem kómában volt, egyszerűen aludt. A szakemberek érthetően agytumorra számítottak: amikor azonban két hét múlva a kislány felébredt, a daganat rejtélyes módon teljesen eltűnt. Nem tudták mire vélni a helyzetet.

A koránál mind fizikailag, mind szellemileg mindvégig jelentősen fejletlenebb kislány növekedése végül valahol négy- és ötéves kora között állt le. Ekkor kábé akkora volt, mint egy egészséges, legfeljebb 9 hónapos baba: 70 centi volt a magassága, a súlya pedig alig több, mint hét kiló. Ezt a súlyt és magasságot őrizte egészen húszéves korában, 2013. október 24-én bekövetkezett haláláig. Ugyanabban a gyermekkórházban hunyt el, ahol világra jött.