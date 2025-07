Feleségét ölte meg, hogy titkát eltemethesse vele

Mindössze három hónappal az első találkozásuk után összeházasodtak – végül azonban halállal végződött a kapcsolat. A brit származású Brian McManus meggyilkolta amerikai feleségét, Lucille Ann McManust, miután a nő felfedezte férje titkos viszonyát és rájött arra is, hogy a házasságuk csupán eszköz volt McManus számára a zöldkártya megszerzéséhez. A férfi attól tartott, hogy Lucille mindezt nyilvánosságra hozza, ezért megölte őt.

Megölte feleségét, hogy titkát védje. Fotó: Pexels

A 2023. november 24-én indult nyomozás egy állítólagos öngyilkossági bejelentés után kezdődött. A Georgia állambeli Warner Robins rendőrei egy nő holttestére bukkantak az otthonában: Lucille meztelenül feküdt az ágyon, fején súlyos sérüléssel. A 911-et maga Brian hívta, aki azt állította, hogy kutyasétáltatásból hazaérve találta meg feleségét élettelenül.

Megcsalta, majd megölte

Bár a férfi elmondása szerint megrendült felesége halálától, a tárgyaláson kiderült: valódi érzelmeket csupán akkor mutatott, amikor saját helyzetéről, mint első számú gyanúsítottról vallott. A nyomozás során kiderült, hogy Brian és Lucille a Tinderen ismerkedtek meg, és alig három hónap után házasodtak össze. Több tanú vallomása szerint a házasság célja egyértelműen az volt, hogy a férfi megkapja az amerikai tartózkodási engedélyt. A fordulópont akkor következett be, amikor Lucille rájött, hogy férje megcsalja őt – méghozzá úgy, hogy Brian tévedésből egy üzenetet nem a szeretőjének, hanem neki küldött el. A szerető egy floridai nő volt. A szembesítés után Lucille azzal fenyegetőzött, hogy jelenteni fogja a „kamuházasságot” a bevándorlási hivatalnak.

Ahelyett, hogy vállalta volna a következményeket, Brian úgy döntött, eltünteti a problémát. A nyomozók szerint megölte a nőt, majd megpróbálta öngyilkosságnak álcázni a gyilkosságot. Ezen túl másokat is megvádolt: Lucille unokáját és annak barátját is gyanúba keverte, illetve egy betörésként elkövetett gyilkosság forgatókönyvét is felvázolta.

A tárgyalás során a vád bemutatta Brian múltját is: korábban londoni rendőrként dolgozott, ám elbocsátották, miután több nő is szexuális zaklatással vádolta meg. A most 57 éves férfit végül életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül.