"Végre összeköltöztünk a párommal, erre kitalálta, hogy fizessek neki lakbért!"

Érdekes helyzetbe keveredett egy fiatal barátnő, aki most először költözött össze a partnerével, akivel három éve alkot egy párt. A nő ugyanis arról írt a Mumsnet nevű nősegítő fórumon, hogy eddig albérletben lakott, de a barátja sokáig húzta a fülét, hogy költözzenek össze a férfi saját lakásában. Így ugyanis sokkal több időt tudnának együtt tölteni, és a hölgynek nem kéne magas bérleti díjat fizetnie az albérletéért a továbbiakban. Arra viszont a legmerészebb álmaiban sem gondolt a nő, hogy az összeköltözésük azért is fog kedvezni a párjának, mert így a lakótársától és a szerelmétől is szedhet lakbért, miközben az ingatlant még a családjától kapta évekkel korábban, és a rezsiszámlákon kívül semmilyen költséggel nem járt a számára.

Az összeköltözés után albérleti díjat kezdett el szedni a saját barátnőjétől a férfi /Fotó: Illusztráció - Pexels

Miután lemondtam az albérletemet, elárulta, hogy egy kisebb összeget szeretne minden hónapban tőlem elkérni albérleti díjként. Az egyik szobában mi lakunk, a másikban pedig egy barátja, akitől szintén pénzt kér az ott lakásért. A lakótárs a piaci árat utalja, nekem pedig körülbelül ennek a felét kellene kifizetnem a saját barátomnak azért, hogy összeköltöztem vele. Konkrétan azért fizetek, hogy a barátommal élhessek

- kezdte beszámolójában a kétségbeesett barátnő.

- Amikor számon kértem a barátomat, azt mondta, hogy így is kevesebbet fizetek, mint eddig, ami igaz is, viszont a bevásárlást és minden költséget felezünk, vagyis ő csak jól jár az összeköltözéssel, én pedig egy lakás helyett egy szobában lakhatok a barátommal. Korábban azt mondta, hogy a lakás miatt megtakarított pénzét majd ránk fogja költeni, de ebből még nem láttam semmit, és azt mondta, hogy amit én fizetek neki albérleti díjat, abból egy új egyetemet fog kifizetni és így hosszú távon én is profitálhatok majd belőle, ha egyszer sikeres lesz a munka terén. Arról ne is beszéljünk, hogy én végzek el minden házimunkát a lakásban. Ti mit tennétek a helyemben? - tette fel a kérdését a nőtársainak a nehéz helyzetbe került barátnő.

Woman Says Her Wealthy Boyfriend Is Making Her Pay Rent, Even Though He Owns the House They're Living in https://t.co/0Ja62qkV6t — People (@people) March 9, 2025

Több felhasználó kijelentette, hogy nem látják semmi okát annak, hogy pénzt kérjen el a barátnőjétől a fiú, miközben egy lakótárs is fizet neki havonta, plusz a bevásárlásokat is felezik. Így jelenleg a fiatalember két passzív jövedelemmel is rendelkezik, ráadásul az eddigi otthoni bevásárlásainak is csak a felét fizeti ki. Mások pedig azt nehezményezték, hogy egy olyan kiszolgáltatott helyzetbe került a nő, hogy hosszú távon nem fog tudni félrerakni, vagy saját életteret kialakítani, mindenben a partnerére lesz utalva, aki ha egyszer szakítana vele, akkor ott lenne, hogy nincs hová mennie, mert a férfié a lakás, de a nő meg neki fizetett folyamatosan, ahelyett, hogy félrerakott volna pénzt - idézte a hozzászólókat a People.