Volt szerelmét végezte ki Krisztián: egy áruház parkolójában lőtte agyon a nőt

Brutális gyilkosság helyszíne volt egy élelmiszerbolt parkolója Ausztriában, közelebbről a Salzburg tartományban található Maria Almban, ahol az éjszaka, nem sokkal éjfél után fejbe lőttek egy 34 éves német nőt, akit Jennifer Z.-ként azonosítottak. A tettes elmenekült, jelenleg is szökésben van. A hatóságok hajtóvadászatot indítottak ellene.

Krisztián jelenleg is szökésben van, az osztrák zsaruk hajtóvadászatot indítottak ellene Fotó: Unsplash.com

Úgy tudni, a gyilkos egy 32 éves magyar férfi, P. Krisztián, aki korábban hónapokig együtt járt az áldozatával, egy többször összevesztek és végül szakítottak. Állítólag most is azért találkoztak volna, hogy kapcsolatuk részleteit beszéljék meg. Hogy végül mi vezetett a kegyetlen tetthez, jelenleg még nem tudni. A gyilkosság részleteiről a Kronen Zeitung számolt be. Állítólag a nő egyik ismerőse szemtanúja volt a gyilkosságnak. Ő azért volt ott, hogy Jennifert biztonságban tudja, azonban a távolból szemléte csak az eseményeket. Minden bizonnyal ő számolt be a hatóságoknak is arról, kit kell keressenek.