Testvére kotyogta ki a titkot: ezzel tölti a szabadidejét XIV. Leó pápa, ezen sokan ledöbbennek majd!

Milliók várták feszültséggel telve azt a pillanatot a konklávé kezdete óta, hogy fehér füst szálljon fel a Sixtus-kápolnából. Ez ugyanis azt jelentette, megválasztották az új pápát. Ez végül csütörtökön meg is történt: a katolikus egyház feje a 69 éves Robert Francis Prevost lett, aki XIV. Leó néven fogja vezetni majd az egyházat. Az amerikai pápa, aki Chicagóban született, misszionárius útját főként Peruban töltötte. Testvére, John Prevost, aki egykoron egy katolikus iskola igazgatója volt, elárulta: hétköznap, szabad perceiben az új pápa pont ugyanolyan, mint bárki más.

Kiderült, mit csinál szabadidejében XIV. Leó pápa Fotó: NurPhoto via AFP

John ugyanis elárulta, testvérével gyakran szoktak számítógépes játékokat játszani. Kedvenceik a Wordle és a Words With Friends szókirakók.

Azért játsszuk őket, hogy néha ki tudjon kapcsolódni, elvonni a gondolatait mindentől. Aztán utána teljesen általános dolgokról beszélgetünk. Például arról, hogy miért piros zoknit hord, mikor az nem megy semmihez. Aztán azzal poénkodtunk a megválasztása előtt, hogy megnézte-e a Konklávé című filmet, hogy tudja, hogyan kell majd ott viselkednie

- árulta el XIV. Leó pápa testvére, akinek szavait hallva sokan rájöttek: az egyházfő is ember.

Lehet, hogy hülyének néztek, de most jöttem rá Johnt hallva, hogy a pápának van családja. Valahogy mindig azt gondoltam, hogy ők világéletükben egyedül voltak

- közölte egy Reddites, míg más azt írta, jó ilyen emberi történeteket hallani XIV. Leóról, akiről testvére azt is elárulta, mielőtt komolyra fordult volna a papi hivatása, gyakran ült a kormány mögé, habár már gyerekként is papot játszott otthon. De azt is közölte, szinte ő sem hitt a szemének, amikor testvére kilépett a Szent Péter-bazilika erkélyére.

Nem akartam elhinni. Sokkot kaptam, tele voltam büszkeséggel. Csak azt kérdezgettem magamtól, hogy most ez a valóság-e, hogy hogyan tovább.

