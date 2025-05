Fehér füst és mennyei ízkombináció - így reagált a müncheni fagyizó a vatikáni pápaválasztásra

A vatikáni pápaválasztás miatt a világ szeme a Vatikánra szegeződik és mindenki a konklávéról beszél. A kocsma asztaloknál és a fagyispultoknál is témává vált az esemény. Mindenki azt találgatja, hogy ki lesz az új pápa. A müncheni fagyizóban is megjelent a konklávé. Nem is akárhogyan!

A vatikáni pápaválasztás május hetedikén veszi kezdetét

A német fagyizó zseniális marketingötlettel robbant be: megalkották a „Konkláve Fantázia” nevű fagylaltot,reagálva a jelenleg is zajló vatikáni pápaválasztásra. A különleges édességet „Habemus Gelatum” felirattal hirdetik, fehér füsttel.

A fagyizó ezzel egyértelműen a konklávéhoz időzítette a kampányt, és úgy tűnik, bejött nekik. A fagyiról készült videó hamar milliós nézettséget ért el, sokan megosztják a különleges ötletet.

A konklávé a katolikus egyház legszimbolikusabb eseménye és a pápaválasztás titkos, zárt világa mindig világszerte figyelmet kap. A fagyizó pedig pontosan ezt a figyelmet használta ki, amikor megalkotta a „szakrális” fagylaltot. A tulajdonosok szerint az volt a céljuk, hogy „mosolyt vigyenek a várakozás időszakába”. Korábban is alkottak eseményhez köthető fagylalt különlegességeket. Húsvétkor feltámadás néven, nagypénteken Pontius néven árultak fagyit és foci eredményekre is reagáltak fagyival már.

A mennyei ízkombináció a klasszikus olasz panna cotta krémes lágyságát ötvözi a friss, de savanykás málnával, enyhén füstös aromával – utalva a konklávét jelző fehér füst tradíciójára. Úgy lehet elképzelni, mintha a Vatikán és egy nyári gyümölcsöskert találkozna egy tölcsérben. A kommentelők szerint a Konklávé Fantázia nem csak nevében, hanem szimbólikájában is van szentség, ugyanis a fagyit úgy kínálják, ahogy a szent ostyát fogadjuk el az áldozás során. A mozdulat is hasonló: nyújtott kéz, ünnepélyes pillanat, csend.

Vatikáni pápaválasztás

Mint azt a Bors megírta, szerdán kezdődik és zárt ajtók mögött zajlik a pápaválasztás, a világon mindenhol mennek a találgatások, ki lehet majd Ferenc pápa utódja. 35 évnél idősebb, megkeresztelt, nőtlen férfi lehet csak pápa, de szinte mindig a bíborosok közül került ki.