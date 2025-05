A 2025-ös érettségi egyik nem várt főszereplőjévé vált a Túró Rudi. Az érettségi, váratlan szövegösszefüggésbe került. A feladat akkora népszerűségre tett szert, hogy az egész ország azt találgatta, akkor most pontosan mi is a megoldás. Még a kormány tagjaihoz is eljutott a kérdés. A kormányon belül a feladatot végül Pintér Sándor oldotta meg.

Túró Rudi: na mekkora a csoki térfogata? / Forrás: Wikipédia

Mi volt pontosan a Túró Rudival kapcsolatos feladat?

A Facebook-on több fórumon is központi téma volt a Túró Rudival kapcsolatos matematika érettségi feladat, amit nagyon sokan elrontottak. A kérdés így szólt:

A desszert készítésekor egy 18 mm átmérőjű, 100 mm hosszúságú lehűtött túróhenger köré csokoládé bevonatot dermesztenek. A kész desszert alakja egy 20 mm x 10 mm x 102 mm méretű téglatest és egy 20 mm átmérőjű, 102 mm hosszúságú félhenger egyesítésének tekinthető. Mekkora a csokoládé bevonat térfogata?

A most érettségiző kommentelők többsége fel volt háborodva, hogy ez mennyire nehéz kérdés. Volt olyan tanuló, aki egyenesen a Túró Rudinak írt Facebook Messengeren:

Azonnal mondják meg, hány gramm a csokoládé bevonat tömege!

Az idősebbek a mostani érettségizőket kezdték korholni. Sokak szerint ugyanis ez egy kifejezetten könnyű feladat, és az „ő idejükben” sokkal nehezebb érettségi feladatokat adtak. Más azt kommentelte, hogy a lánya kihagyta ezt a feladatot, mert:

a Túró Rudit megenni szereti.

De mások is viccesen közelítettek:

Szerintem a Pöttyös perelje be a feladatgyártókat, mert ezek után sokan megutálják a rudijukat.

Sok esetben a számolásban a legjobban bevált segédeszközök sem segítettek / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Mi a heves indulatok oka?

Mi az oka annak, hogy ilyen heves reakciókat váltott ki egy ennyire ártatlannak tűnő téma? A kommentekben ott van a válasz is. Például valaki azt írja:

Az legyen a legnagyobb problémátok az életben, hogy nem sikerült helyes választ adni erre a kérdésre az érettségin.

A nosztalgia a Túró Rudit a tudatalattinkban a gondtalan gyermekkorhoz sorolja, míg az érettségi a kapu, az átlépés a sokkal komolyabb, összetettebb kihívásokat jelentő, nagybetűs Életbe.

Így sokkolóan hatott, hogy a „gyerekkori kedvenc” az érettségi feladatok közé került. Ráadásul a Túró Rudiban semmiképp sem a pontos arányok vagy gyártási részletek érdekelnek bennünket. Tanulságos, hogy a mai fiatal generáció gondolkodása mennyire érzékenyen és ironikusan viszonyul ahhoz a jelenséghez, amikor hétköznapi dolgok, mint a Túró Rudi, valamilyen hivatalos közegbe kerülnek.