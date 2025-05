Miből lehet érettségizni? 5 érdekes vizsgatantárgy, amiről lehet, nem hallottál

Jazz-zenész-ismeretek

Gimnáziumban ének-zenéből is érettségizhetnek a diákok, viszont a jazz-zenének is külön érettségi vizsgája van. Érdekesség, hogy az írásbeli vizsgán a klasszikus zenei ismereteit is tesztelik a vizsgázónak. Ha valaki zenészi, esetleg zenetudományi pályán folytatná érettségi után, annak ez a vizsga sokat fog segíteni.

Fenntarthatóság

A fenntarthatóság nemcsak hazánkban, hanem az egész világon fontos kérdés. A fenntarthatóság érettségin nem írásbeli vagy szóbeli, hanem projektmunka alapján zajlik az értékelés. Magyarországon és külföldön is vannak fenntarthatósági egyetemi képzések.

Természetesen számtalan egyéb vizsgát is megemlíthetnénk, mint például a roma/cigány népismeret, irodai ügyviteli ismeretek vagy honvédelmi ismeretek. Látszik, hogy a pályaválasztáshoz már az érettségi alatt is specializálódhatunk.