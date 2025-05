Tudatos spórolás: a SPAR XXL termékeivel minőséget veszel olcsón

Szokták mondani, hogy az ember ott spórol, ahol tud és ez különösen igaz az élelmiszerekre, hiszen sokak célja az, hogy minél olcsóbban tudja kihozni a mindennapokat és a főzést. Épp ezért sokan bújják az akciós újságokat, és várták az árrésstoppot is. Van azonban még egy dolog, amit érdemes figyelembe venni. Ez pedig nem más, mint a nagyobb, XXL kiszerelés vásárlása, amelynek köszönhetően ritkábban kell majd többek között boltba járni, és sokszor még a mennyiségi ára is olcsóbb a normál méretű termékekhez képest. Épp ezért a SPAR XXL akcióját május 15-21 között nem lesz érdemes kihagyni. Mutatjuk miért!

Jönnek az XXL akciók! Fotó: Pexels / Pexels

Íme 4+1 termékkategória, amelyben az XXL akciókkal mindenképp jobban jársz:

1. Amire a legtöbb embernek szüksége van napközben, a kávé.

Ha gyors megoldásra van szükség, amit akár magunkkal is vihetünk, akkor a Mokate XXL instant kávéspecialitás kell nekünk, amiből többfélét is kínál ráadásul a SPAR. Most a 24x17 grammos kiszerelés 1299 forintba kerül, aminek 36 százalékkal kedvezőbb az ára a normál méretű termékhez képest.

2. Szalámik, kolbászok, magyaros ízek:

A szeletelt Gyulai kolbász most nagyobb kiszerelésben, olcsóbban kapható. A 200 grammos XXL kolbászt 999 forintért lehet megvenni, ami 52 százalékkal kedvezőbb árat jelent a normál kiszereléshez képest.

3. Mindenki kedvence a hőségben: a fagyi és jégkrém!

Az Algida Smile Trio XXL kiszerelése most verhetetlen áron kapható a SPAR üzleteiben, ugyanis az 1800 milliliteres dobozt 1999 forintért vehetjük meg. Ez 41 százalékkal kedvezőbb árat jelent a normál méretű termékhez képest.

4. Az ember legjobb barátja, aki szintén a legjobbat érdemli:

A Jack XXL kutyaeledel-konzerv 1250 grammos kiszerelése 41 százalékkal kedvezőbb áron kapható a normál méretű termékhez képest. Így ez most 999 forintba kerül.

+1: Tisztítás, takarítás, mosás:

A Silan XXL kiszerelés szintén akciós áron érhető el, ami hosszú hetekre elegendő lehet, így megéri beszerezni belőle. A 2,68 literes Silan öblítő most 2499 forintba kerül, ami 32 százalékkal kedvezőbb árat jelent a normál méretű öblítőhöz képest. Ráadásul SuperShop áron még olcsóbban, mindössze 2299 forintért lehet megvenni az XXL kiszerelésű öblítőt.

Fentieket figyelembe véve tehát nem kell kompromisszumot kötni sem a minőség, sem a mennyiség terén. Legyen szó finom ételekről, praktikus tisztítószerekről vagy kisállat-eledelről, az alábbi ajánlatokkal hosszú távon is jól járhatsz

