Irány a Spar: elképesztő áron kapható az angyalhaj csoki

Az angyalhaj csoki már a SPAR üzleteiben is kapható. A ChocoArt Angel Hair selymes szálú tejcsokoládé, amelynek helye van a bevásárlókosárban. A SPAR üzleteiben egyébként is mindig találni valami újat.

Sok a lehetőség a SPAR üzleteiben / Fotó: Pexels

A SPAR üzleteiben kiemelten érdemes most keresni a prémium tejitalokat, különleges édességeket, újdonságként bevezetett nemzetközi finomságokt. Az egyik legérdekesebb ezek közül a ChocoArt Angel Hair csokoládé, amely nemcsak ízében, hanem textúrájában is eltér a megszokottól, ráadásul szuper áron kapható.

Különleges csoki, különleges név

Az Angel hair név nem véletlen: a csokoládé belseje vékony, finoman rétegzett szálakból áll, amitől a textúrája egészen különleges, omlós – tényleg, mintha valóban aranyszálakból vagy hajszálakból állna. Ez a fajta szerkezet különleges gyártási eljárást igényel: a csokoládét több fázisban húzzák szálakra és hűtik vissza, aminek köszönhetően kialakul a réteges, szálas textúra.

A ChocoArt Angel Hair tejcsokoládé-változata lágy és krémes ízű, ugyanakkor a különleges szerkezete miatt nem túl tömény. A csokoládé a szájban szinte szétolvad, nem roppan, mint a klasszikus táblás változatok – ehelyett légies, szálas textúrája miatt egyedi érzést nyújt minden falat - hozza meg a kedvet az édességhez a mindmegette.hu jellemzése.

Mennyi az annyi?

A különleges édesség elérhető áron kapható: jelenleg a SPAR-ban csak 2.499 Ft 180 grammos kiszerelésben (13.883 Ft/kg áron). A ChocoArt Angel Hair csokoládé a promóciós időszak alatt, a készlet erejéig kerül ennyibe – ez az ár remek akár saját fogyasztásra, akár ajándékba.

Ha pedig ennyivel nem érnéd be, jó ha tudod, hogy az áruházban a jégkrémszezonban a fagyasztópult is roskadozik a finomságoktól, például a Raffaello multipacktól. A polcokon egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a hazai termékek, így ha magyar gyártókat támogatnál, jó helyen jársz. És ne feledd: hétvégi áreső vár, benne például a Müller Tej legújabb, dubai csokis változata is kedvező áron, mindössze 549 forintért!