Kitört az új őrület: a dubai csoki után itt a vattacukros csoki! Így csinálhatod meg otthon

A dubai csoki még éppen hogy divatba jött - mondhatni, mostanra kezd csökkenni a népszerűsége -, de már fel is tűnt a konkurencia. Egyes TikTok és YouTube videókon az influenszerek már azt is mutatják, hogyan tudják házilag elkészíteni a vattacukros csokit. A rózsaszín borítású, gyapot belsejű édesség már Magyarországon is elérhető, sőt el is készíthető.

Új ellenféllel néz szembe a dubai csoki (képünkön). A vattacukros csoki, más néven angyalhaj csokoládé már nálunk is népszerű Fotó: NATALYABOND / SHUTTERSTOCK (via mindmegette.hu)

Szenzációként söpör végig hazánkon a vattacukros csoki

Az úgynevezett "Angel Hair Chocolate", szó szerint angyalhaj csokoládé egy vattacukor-szerű pisztáciakrémből és török vattacukorból készült töltelékkel, csokiréteggel borított édesség. Sajátos látványt ad a rózsaszín ruby csokoládé és a színes gyapot együttese, az íze pedig egészen egyedülálló. A kóstolók szerint egyfajta mogyorós, savanykás utóíze, sőt még egy kis málnás aromája is van a különleges édességnek.

Angyalhaj csoki: mintha gyapot lenne benne, de az íze finom Fotó: nool.hu, forrás: Facebook/Csibe Cukrászda

A közösségi hálón január óta többmilliós összmegtekintés van azokon az angol nyelvű videókon, amik az angyalhaj csokoládéról szólnak, viszont azóta már a hazai influenszerek is elkezdték népszerűsíteni az édességet, egyesek pedig megkísérelték házilag is elkészíteni.

A videós felületeken több receptet is megtalálhatunk, ugyanakkor a hazai kézműves csokoládéval kereskedők és cukrászdák is árusítják, forgalmazzák, készítik. A pásztói Csibe cukrászda is kínálja az angyalhaj csokit.

Hogyan lehet ezt elkészíteni?

Prémium minőségének köszönhetően igen drágán férhetünk csak hozzá az angyalhaj csokoládéhoz. Ha szeretnénk spórolni, hétköznapi hozzávalókkal hasonlót lehet készíteni, érdemes kísérletezni, az alábbi recept például kipróbálható;

Hozzávalók Ruby csoki/fehér csokoládé (20 dkg) Török vattacukor (Pismaniye)/Dobozos, vagy házi vattacukor (8 dkg) Pisztáciakrém (5 dkg) VAGY darált pisztácia (30 g) + méz (1 ek) (Fehér csokoládé esetén) liofilizált málna/gránátalma/vanília (ízlés szerint)

Elkészítés A csokoládé olvasztásához kisebb darabokra vágjuk a ruby vagy a liofilizált málnával/gránáalmával/vaníliával kevert fehér csokoládét. Egy hőálló tálban, vízgőz felett, alacsony hőmérsékleten, folyamatos keverés mellett simára olvasztjuk. Előkészítünk egy szilikonos csokoládéformát vagy egy sütőpapírral kibélelt lapos edényt. Ráöntjük a csokoládé felét a formára, majd egy spatula vagy kanál segítségével egyenesre simítjuk. 5-10 perc alatt dermedtre hűtjük. Amíg a csokoládé szilárdul, előkészítjük a tölteléket; elkeverjük a pisztáciakrémet. Darált pisztácia esetén; a darált pisztáciát összekeverjük 1 evőkanál mézzel vagy kevés olvasztott vajjal. A vattacukrot óvatosan kisebb darabokra tépjük, nem nyomjuk össze túlságosan. Óvatosan eloszlatjuk a pisztáciakrémet a félig megszilárdult csokoládén, majd rászórjuk a vattacukrot. Ráöntjük a csokoládé másik felét a töltelékre, egy spatula vagy kanál segítségével egyenletesen eloszlatjuk, hogy teljesen befedje a rétegeket. Ízlés szerint megszórhatjuk a tetejét pisztáciával. Az elkészült csokoládét a hűtőbe tesszük legalább 1 órára, amíg teljesen megszilárdul. A csokoládé hűvös, száraz helyen tárolandó!

Sallai Márk magyar influenszer videójában egy kevésbé költséges előállítási módot ismertet az érdeklődőkkel: