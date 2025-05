Olyan különleges volt a kis arca, kellett neki: sámánnak adta el hatéves kislányát az anya

A Dél-afrikai Köztársaságban hatalmas felháborodást keltett az eset, amelyben a hatéves Joshlin Smith eltűnéséért felelősnek találták édesanyját, Kelly Smith-t, valamint két társát. Emberkereskedelem és gyermekrablás vádjában május 2-án a bíróság bűnösnek mondta ki őket.

Joshlin 2024. február 19-én tűnt el otthonából. Anyja állítása szerint akkor tűnt el, amikor ő munkába ment, és a gyermeket élettársára, Jacquen Appollisra bízta. A nyomozás során azonban kiderült, hogy Smith, Appollis és közös ismerősük, Steveno van Rhyn, összejátszva eladták a kislányt egy sámánnak (sangoma) , feltehetően a gyermek szem és bőrszíne miatt.

Bírósági tárgyalás Fotó: Markovics Gábor

A tárgyalás során a tanúk elmondták, hogy Smith bevallotta: eladta lányát egy sámánnak, és megpróbálta megvesztegetni a szomszédokat, hogy hallgassanak. Egy tanárnő pedig arról számolt be, hogy Smith azt állította, Joshlint egy hajókonténerben szállítják Nyugat-Afrikába - írja a DailyStar.

A bíróság döntése után Smith sírva fakadt, miközben a tárgyalóteremben jelenlévők tapsoltak. A három elítélt akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat. Az ítélethirdetés a következő héten várható.

Joshlin továbbra is eltűntként van nyilvántartva, annak ellenére, hogy a hatóságok kiterjedt keresést folytattak, amelyben a haditengerészet, drónok és nyomkövető kutyák is részt vettek. A közösség tagjai és a hatóságok továbbra is reménykednek abban, hogy a kislány élve előkerül.