"Várunk haza, várjuk, hogy írj!" – hátborzongató rejtély: iskolába indult, nyomtalanul tűnt el a 16 éves Anita

Égen-földön és minden erejükkel kutatják a román hatóságok annak az erdélyi magyar lánynak a nyomait, aki a közelmúltban tűnt el, méghozzá igencsak rejtélyes körülmények között. A mindössze 16 éves K. Anita Alexa pénteken hajnalban lépett ki a sepsiszentgyörgyi gyermekotthon ajtaján, hogy iskolába menjen – innentől azonban nyomtalanul eltűnt. A gyermeknek azóta sem híre, sem hamva, mintha csak a föld nyelte volna el.

Eltűnt egy sepsiszentgyörgyi lány, keresi a román rendőrség

Iskolába indult, eltűnt az úton Anita

Az eltűnésről természetesen azonnal értesítették a hatóságokat is, akik a gyermekekre kiadható, úgynevezett AMBER-riasztást adták ki Anita után és azonnal keresni kezdték.

Április 11-én a sepsiszentgyörgyi rendőrséget értesítették arról, hogy a 16 éves Koncz Anita Alexa kiskorú eltűnt a sepsiszentgyörgyi gyermekotthonból. Reggel fél hétkor még elindult a sepsiszentgyörgyi Godri Ferenc Iskolába, de az intézménybe már nem érkezett meg, ahogyan a gyermekotthonba sem tért vissza

- közölte a román rendőrség.

Anita után a rendőrök azonban nem hétköznapi eltűnési ügyben nyomoznak, hanem a helyi riasztás szövege szerint gyermekrablás miatt riadóztattak. Lapunk ugyanis úgy tudja, hogy több osztálytársa szerint nem kizárt, hogy a kislányt elrabolhatták, esetleg elcsalhatták.

Az bizonyos, hogy iskolatársai, barátai és családja is aggodalmasan figyeli a híreket és nagyon várják, hogy Anita hazatérjen. Az egyik intézmény, a Kézdivásárhelyi Szeretetiskola, ahol Anita szintén megfordult most könyörög a lánynak: akárhol is van, akár mi is történt, ha lehetősége van rá, jelentkezzen, mert ők is és a kislány édesanyja is betegre aggódja magát:

Anita, várunk haza, várjuk, hogy írj. Tudod, mindig mindent meg lehet oldani, de beszélni kell! Beszéljünk, segítünk, csak írj, hogy jól vagy! Édesanyád, társaid én is és sokan aggódunk érted. Jelentkezz, kérlek

- könyörgött posztjában az intézmény egyik munkatársa. A rendőrség kéri, aki bármit tud Anitáról - akár itt, Magyarországon - azonnal jelezze a rendőrségnek:

Az érintett személynek nincs ismert mentális betegsége, nem áll orvosi kezelés alatt. 159 centi magas, 55 kiló, rövid, kapucni nélküli, fekete téli kabátot, világosszürke futónadrágot, fehér tornacipőt és zöldes színű sálat viselt. Emellett barna hajú, testén tetoválás található

- sorolták a helyi zsaruk. Az Anitáról szóló keresést ITT tekinthetik meg.