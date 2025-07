Kitört a pánik az Annabelle kísértettúrán - meghalt a férfi, aki a babát szállította

Az 54 éves Dan Rivera július 13-án, vasárnap éltét vesztette, erősítette meg a hírt Devils on the Run turné mögött álló New England Society for Psychic Research szervezet.

Warrennék úgy döntöttek, hogy végleg üveg mögé zárják Annabelle-t Fotó: Boston Globe / GettyImages

Meghalt a férfi, aki turnéra vitte az Annabelle babát

Az Annabelle baba az 1970-s években vált hírhedtté, amikor a paranormális jelenségeket vizsgáló Ed és Lorraine Warren állítólagos támadásokat dokumentáltak a játék kapcsán. Bár annak idején egy külön erre a célra készített üvegkalitkába zárták, és figyelmeztettek, hogy soha nem szabad megmozdítani, azonban a baba jelenleg az Egyesült Államokat járja, a Warrens-féle Occult Museum gyűjteményéből származó más, hátborzongató tárgyakkal együtt.

Dan Rivera felügyelte a turnét, ő volt az, aki az országon át vitte a hátborzongató gyerekjátékot. Dan halálának pontos oka egyelőre azonban ismeretlen.

A férfi váratlan halálának híre pánikot keltett az interneten, sokan azonnal azt követelték, hogy tegyék vissza Annabelle-t a dobozába.

Az átok valóságos. Tegyetek vissza a dobozába!

- írták a kommetelők.

A történet szerint Ed és Lorraine Warren az 1970-es években került kapcsolatba a hírhedt Annabelle babával, miután két ápolónő azt állította, hogy a baba magától mozog, üzeneteket hagy, és megtámadta egyikük barátját. A Warrennék szerint a játékot démoni erő szállta meg. Ed Warren azt is állította, hogy a baba felemelkedett előtte a levegőbe, ás állandóan mozgott a házukban, végül úgy döntöttek, hogy végleg üveg mögé zárják.

Azóta Annabelle egy üvegkalitkában van a Warrenék múzeumában, de több látogató furcsa eseményekről számolt be a találkozás után. Egy családtag szerint egyszer tragédia is történt, amikor valaki tiszteletlenül viselkedett a babával szemben. Állítólag egy látogató megkopogtatta az üvegkalitkát, és gúnyolódott a babával, mielőtt kivezették volna a múzeumból. Hazafelé azonban motorbalesetet szenvedett, és életét vesztette, legalábbis Warrennék vejének, Tony Sperának az elmondása szerint - írja a DailyMail.