"Gyertek ki! Gyertek ki! - lemondott a parajdi sóbánya vezetője, elszabadultak az indulatok

Parajdi sóbánya környéki látnivalók – bánya nélkül is érdemes útra kelni

A szállásadók, éttermek, kézművesek most egyik napról a másikra maradtak bevétel nélkül. Elindult a #csakazértisparajd összefogás. A Facebook-csoportokban ezért egyre többen buzdítanak: ne mondja le senki az utazását, sőt, most menjen csakazértis Parajdra! Mi is arra buzdítjuk olvasóinkat, hogy menjenek Parajdra, akár a bánya látogatásának lehetősége nélkül is. A jelenlét és támogatás most számít igazán – így lehet segíteni a helyieket túlélni ezt a nehéz időszakot.

1. Sóbánya felszíni része és Sószoros tanösvény

Bár a mélybe nem lehet lemenni, a sókarsztos felszíni területek önmagukban is különlegesek. A Sószoros tanösvény (Sószoros természetvédelmi terület) szurdokszerű tájával és a sóval telített patakocskákkal különleges élményt kínál.

2. Parajdi strand és wellnessközpont

A sóbánya melletti modern wellnessfürdő továbbra is működik. Sós vízű medencék, szaunák és gyógykezelések várják a látogatókat.

3. Medve-tető kilátó

Egy rövid túra Parajd felett – pazar panoráma a Sóvidékre. Naplementekor különösen varázslatos.

4. Korond – népművészet és vásár

Mindössze 7 km-re fekszik Parajdtól. Híres fazekasairól, fafaragóiról, kézműves vásárairól – tökéletes hely szuvenírbeszerzésre és kultúrakedvelőknek.

5. Szováta – Medve-tó

15 percre Parajdtól, Erdély legismertebb természetes sós tava. Nyáron fürdésre is alkalmas, de sétára, pihenésre bármikor érdemes ellátogatni. A környező erdők, sétányok és szecessziós villák különlegessé teszik.

6. Bucsin-tető

Télen-nyáron népszerű, 1287 méteres hágó. Télen síelés, nyáron túra, gombászás – mindig jó levegő és fenyvesek.

7. Alsósófalva és Felsősófalva

Hagyományőrző falvak Parajd mellett. Református templomok, régi porták, vendégszerető családok – igazi falusi turizmusélmény.