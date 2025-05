Menczer Tamás: Brüsszel régi és új emberei ugyanazt az utasítást hajtják végre, és bármikor összefoghatnak

A csütörtöki bejelentéseket követően, vagyis hogy Gyurcsány Ferenc nemcsak hogy lemond minden DK-s párttisztségéről és visszavonul a közélettel, de el is válnak Dobrev Klárával, Dobrev vasárnap kora délután a Facebookon szólt a követőihez. A szenzációsnak ígért videós tájékoztatón voltaképpen nem hangzott el semmi konkrétum azonkívül,

hogy a baloldal új korszakot kezd, Dobrev pedig kész mindennek az élére állni.

A bejelentkezésben először az elmúlt hónapokról beszélt, amelyek alatt a „poklok poklát” élte át, de erősnek kellett és kell maradnia a gyerekei és a rá számító közösség miatt.

Leszögezte, a magyar baloldal történetében most új korszak nyílik, hiszen most, Gyurcsány exfeleségével egyszer s mindenkorra vége a gyurcsányozásnak. Azt is mondta, hogy nem hisz az egyformaságban, és bár mindenben mást gondol, mint Orbán Viktor és sok mindenben, mint Magyar Péter, ő az „odafordulásban” hisz. Baloldaliként nem fogadja el a világ igazságtalanságait sem, hanem a társaival együtt a változásban látja a lehetőséget.

„Ott leszek a Pride-on idén is, nem ijedek meg a plakátkampánytól és Ukrajnáról sem fog változni a véleményem”

– tette hozzá.

Menczer Tamás a Facebookon posztban reagált Dobrev kijelentéseire.

"A baloldal egyszer már tönkretette az országot, és ebben nagy szerepe volt a DK-nak és Dobrev Klárának! Brüsszel régi és új emberei ugyanazt az utasítást hajtják végre, és bármikor összefoghatnak. Ők Ukrajna mellett állnak! Mi nem. Számunkra Magyarország az első!"