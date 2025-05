Ismét támad: újra terjed a koronavírus – mit kell tudni a most terjedő variánsról?

Újra támad a koronavírus! Méghozzá egyre több országban szedi áldozatait a rejtélyes NB.1.8.1 variáns. Az új koronavírus miatt, már nemcsak Kínában vagy Amerikában, hanem Indiában is emelkednek a megbetegedések, ott már halálesetek is vannak. Mik a tünetek, és kell-e ismét maszkot húznunk? Mutatjuk, mit kell most tudnod!