Kegyetlen gyilkosság történt Budán, ezt tette a zenész a nejével

Mint arról a Bors elsőként beszámolt, rendőrök és helyszínelők leptek el egy II. kerületi csendes, nyugodt utcát május 5-én. Az egyik társasházban ugyanis brutális gyilkosság történt: egy nőt holtan találtak, míg férjét számos szúrt sebbel vitték kórházba. Az utca lakói ijedten szemlélték az eseményeket, ugyanis csak annyit tudtak: az ott lakó nyugdíjas házaspár boldog kapcsolatban élt évtizedek óta, portájuk felől pedig egy hangos szó sem hallatszott. Az ügy körül már ekkor is számos kérdőjel sorakozott: ugyanis a gyilkossággal gyanúsítható férjet olyan súlyos állapotban vitték kórházba, hogy kihallgatni sem lehetett.

A helyieket megrázta a gyilkosság. Értetlenül álltak a tragédia előtt, a házaspár ugyanis boldog kapcsolatban élt Fotó: Bors

Gyilkosság Budán: rémült sikoly rémítette halálra a lakókat

A gyilkosság másnapján lapunk is a helyszínen járt, a lakók még mindig sokkos állapotban meséltek a történtekről. Kiderült, hogy az áldozatot, M.-né F. Zsuzsannát mindenki szerette és tisztelte, a 70 év körüli kozmetikus ugyanis barátságos, kedves ismerőse volt sok környékbelienk. Az egyik lakó elmondta, hogy Zsuzsával és férjével, M. Ervinnel élt felnőtt lányuk is, nem kizárt, hogy ő találta meg édesanyja holttestét és vérző apját:

Jöttem haza éppen és egy velőtrázó sikolyt hallottam. Annyira megijedtem, hogy bemenekültem a lakásba

- mondta a lakó a Borsnak.

Bár a helyiek Zsuzsát egy emberként kedvelték, férjéről, Ervinről már megoszlottak a vélemények. A korábban zenészként, most kertészkedéssel foglalkozó férfit sokan ugyanis barátságtalannak írták le.

Az általam férjnek ítélt férfi a környéken lófrált biciklivel vagy kocsival, rengeteget volt úton. De egy barátságtalan, zenésznek mondott, nem kellemes ember volt

- mondta róla egy környékbeli.

Zsuzsával és Ervinnel élt felnőtt lányuk, nem kizárt, hogy ő bukkant rá anyja holttestére Fotó: Bors

