Júniusi pénzügyi horoszkóp: Szegedi Erika szerint ez a három csillagjegy különösen jól jár

Véget vetett az életének egy 12 éves kislány Gödöllőn

Iskolatársai a testalkata miatt csúfolták, sokszor látták őt sírni a folyosón a TV2 Tények riportja szerint. Hétfőn találták meg otthonában, az emeletes ágyára akasztotta fel magát. A halála körülményeit a rendőrség vizsgálja. Szülei találtak rá. Az iskola rendkívüli szülői értekezletet hívott össze, a diákokkal tanácsadó iskolapszichológus foglalkozik. A gödöllői lakosokat is megrázta az eset. A Tényeknek nyilatkozott egy nyugdíjas tanárnő, aki korábban az érintett gödöllői iskolában tanított. Elmondta: fel kell hívni a szülők és a diákok figyelmét is a szóbeli zaklatás ártalmaira, veszélyeire. Az ilyen esetekben a pedagógusoknak is közbe kell lépniük, ha tudomást szereznek róla. Az egyik szülő azt nyilatkozta, hogy két gyermeke is ebbe az iskolába járt, szerinte a verbális bántalmazás nem volt jellemző. Egyesek úgy vélik, a lány cselekedete mögött családi okok is meghúzódhatnak. Az enyhén túlsúlyos lány sportolt is. Az esetet a Gödöllői Rendőrkapitányság közigazgatási eljárásban vizsgálja, egyelőre sok a tisztázatlan részlet.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőket segítő, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot!

Utcára tehetik a gyógyíthatatlan beteg Krisztiánt és édesanyját

Ötéves korában derült fény rá, hogy Agafonov Krisztián Duchenne-szindrómában szenved.Betegsége miatt izmai folyamatosan zsugorodnak és a gyermek évek óta kerekesszékben éli az életét. A mindennapokban egyetlen támasza az édesanyja, aki minden idejét fia ápolásával tölti.

Cikkeinknek köszönhetően figyeltek fel nehéz helyzetükre, és egy televíziós műsor keretein belül felújították és kibővítették a házukat. Néhány hét leforgása alatt igazi álomotthon fogadta a beteg gyermeket.

Előtte mindössze 15 négyzetméteres volt a házunk, amiből egy kényelmes lakást varázsoltak nekünk. Krisztián végre egyedül tud közlekedni a kerekesszékével a lakáson belül. Azonban nem tartott sokáig a felhőtlen örömünk. Mivel közös tulajdon volt az eredeti ingatlan a volt férjemmel, így most bejelentette az igényét a ráeső részre. Nem tudom, miből fogjuk tudni kifizetni, hiszen csak abból a kis pénzből élünk a fiammal, amit az ápolása után kapok

- folytatja kétségbeesetten Mária, akinek szeptemberig 2 millió 700 forintot kell kifizetni a volt férjének, különben elveszítheti az otthonát, és az utcára kerülhet a beteg gyermekével.