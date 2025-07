18+-os felvétel került elő Csonka Andrásról: kikerekedett a rajongók szeme

Nem csak nők tesznek fel kihívó képeket az internetre, néhány férfi is elég önbizalommal rendelkezik ahhoz, hogy lenge ruhában mutassák meg magukat. Nyáron elözönlik az Instagramot a fürdőruhás képek, az emberek meg merik mutatni alakjukat egy apró fürdőruhában a követőik örömére.

A színész és műsorvezető rizikós képet rakott ki a medence partjáról Fotó: Mediaworks Archív / Mediaworks Archív

A hazai sztárok sem fogták vissza magukat, sokan tettek közzé képet a tengerpartról vagy a medence széléről. A meleg ellen így is kell védekezik. Kevesebb ruha, több strandolás. Most olyan hazai sztárt pillanthatunk meg fürdőruhában, akire nem is számítottunk.

Csonka András a medencében hűti le magát, a jókedvű képen a színész viccesen egy 18+-os matricával takarja el fürdőruháját. A mókás hangulatot a felirat még jobban fokozza.

A fecskét csak a testemen át.