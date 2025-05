Rejtélyes bűncselekmény állhat a 13 éves Flóra eltűnése mögött - ezt mondja a megtört édesanya

Másfél hónapja elkeseredetten keresi az édesanyja a Győrszemeréről eltűnt, 13 éves kislányát. Flóra április 14-én, a testnevelésórán azt mondta a tanárnak, hogy nagyon fáj a füle, ezért szüksége van a telefonjára, hogy felhívhassa az édesanyját. Mint ismert, az új jogszabály értelmében az iskoláknak reggelente be kell szedniük a diákok mobilját és csak a tanítás végén, vagy indokolt esetben adhatják vissza azokat. A pedagógus megbízott a jól tanuló kislányban, ezért nem ellenőrizte, hogy valójában kit hív fel. Az intézményből a gyermek végül nem haza ment. Az eltűnt Flóra azóta semmilyen formában nem jelentkezett.

Az eltűnt Flóra egy idősebb férfivel lehet / Fotó: Olvasói

Flóra, sajnos megismerkedett egy 28 éves férfival. Amikor ezt megtudtam, természetesen kérdőre vontam a kislányomat, aki nem is tagadta, hogy párkapcsolatban van Péterrel. Elkértem a gyermekem telefonját, és alig hittem a szememnek, amikor megláttam, hogy szerelmes üzeneteket írtak egymásnak

– mondta az aggódó édesanya.

„A férfi jobb életet és házasságot ígért a 13 éves kislányomnak. Azt is írta, hogy reméli, Flóra nem terhes. Már önmagában a gondolat is beteges” – jegyzete meg Bea, és hozzátette, hogy gyermeke augusztusban tölti be a 14. életévét. Ez azért fontos, mert ha a kislány bele is egyezne a szexuális együttlétbe, az a férfi részéről akkor is bűncselekmény lenne.

Április 13-án leültem Flórával beszélgetni, és kértem, hogy fejezze be azt egészet. A lányom közölte, hogy erre nem hajlandó, és ha nem engedem, hogy Péter rendszeresen eljöjjön hozzánk, inkább elszökik vele. Természetesen ragaszkodtam ahhoz, hogy a lányom térjen észhez, de úgy tűnik, nem sikerült meggyőznöm. Másnap reggel láttam utoljára, amikor elindult az iskolába

– mesélte Bea.

Flóra barátai tudhatták, mire készül Péter / Fotó: olvasói

Az eltűnt Flóra családja nyomozni kezdett

A család természetesen feljelentést tett a rendőrségen a férfi ellen és bejelentette a kislány eltűnését, miközben a maga módján szintén nyomozásba kezdett. Az anya felvette a kapcsolatot Flóra egyik barátnőjével, aki készségesen elárulta, mivel kapcsolatban váltott üzeneteket Péterrel.