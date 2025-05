Harry Potter írónőjét ismét betámadták, ezúttal ezt követte el

Harry Potter könyvsorozatok írónője mindig is bátran elmondta véleményét, nézeteit a nyilvánosság felé, ezzel kockáztatva akár a karrierjét is. Az írónő nemrégiben új alapítványt jelentett be, amely a nemi nézeteik miatt diszkriminált nők jogait támogatja. A nemi egyenlőségért küzdök viszont betámadták az írónőt ezen lépése miatt.

Harry Potter - írónője kiáll véleménye mellett

J. K. Rowling írónő jogi alapítványt hozott létre, amely kizárólag olyan nők képviseletével foglalkozik, akiket diszkrimináltak. Az alapítvány J.K.Roowling Women's Fund (JKRWF) nevet viseli, amit maga az írónő finanszíroz. Lehetőséget biztosít nők számára, hogy felléphessenek a diszkrimináló munkáltatók és közszolgáltatók ellen. Ez egy "létfontosságú harci alap", mint ahogy az írónő fogalmazott.

Az alap segíteni fogja a transz aktivistákkal szemben, a női jogokat védő nőket is.

Rowling régóta támogatja a nőket és korábban ígéretet tett arra, hogy finanszírozza azoknak a női fogvatartottaknak a jogi kampányát, akiket arra kényszerítettek, hogy biológiai férfiakkal osszák meg a börtönöket, vagy éppen azokat a nőket, akiket transznemű rendőrök vetkőztettek le átvizsgálás céljából.

A brit írónőt már 2020-ban kezdték támadni erős véleménye miatt a nők nemi alapú jogainak védelmében. Mind p, és mind a családja kemény támadásokat kaptak ezek után a kritikusoktól, sőt egyes esetekben Harry Potter könyveket is égettek vagy az írónő halálhírét hirdették.

Sőt, a nézeteltérések a filmes szakmában is kiéleződtek a Harry Potter-filmek sztárjai egymásnak estek az LMBTQ-mozgalom miatt. Az író kifejtette korábban, hogy inkább menne börtönbe, mintsem betartsa az LMBTQ-mozgalmak által korlátozott szólásszabadság törvényeit.