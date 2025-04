Felhagyott a színészi karrierjével a Harry Potter-filmek sztárszínésznője

Oscar-díjas szereppel ajándékozott meg egy másik Emmát

A generációjának másik híres Emmájával többször is keresztezte az útjuk egymást, különféle híres szerepek kapcsán. A Kaliforniai álom (La La Land) főszerepére Emma Watsont szemelte ki a film rendezője, de ő inkább A szépség és a szörnyeteget választotta helyette. A szerepet így Emma Stone kapta meg, aki Oscar-díjat nyert az alakításával. Máskor viszont Emma Watson ugrott be Emma Stone helyére, mint például a Kisasszonyokba, ami szintén Oscar-díjas alkotás lett.

A Kisasszonyokban szerepelt eddig utoljára 6 éve Fotó: Columbia Pictures

Komoly Biblia-gyűjteménnyel rendelkezik

Nem azért, mert vallásos lenne, sőt. Amikor híressé vált, a rajongói elkezdtek neki mindenféle ajándéktárgyakat küldözgetni, ezek között pedig meglepően gyakran kapott Bibliákat, amikkel iránymutatást próbáltak adni neki a hívők. Ő pedig úgy döntött, hogy megtartja őket, és mára szép gyűjteménye lett.

Nem randizik híres pasikkal

Azt mondja, így is túl sok figyelmet kap a magánélete, nem akarja ezt még duplázni is. A szerelmi életét eleve igyekszik minél inkább a közvélemény elől elzárva tartani, csak ritkán jelenik meg a partnerével nyilvános eseményeken. Jelenleg Kieran Brown a pasija, akivel az oxfordi tanulmányaik során ismerkedtek össze.

Teljesen civil életet él a világsztár Fotó: Agence / Bestimage

Felhagyott a színészi karrierjével

A 2019-es Kisasszonyok óta, vagyis 6 éve szünetelteti a színésznői karrierjét. Nem vonult vissza, elmondása alapján egyelőre szeretné megtalálni magát, és a megfelelő pillanatban a megfelelő szerepben majd újra kamerák elé áll. A hosszú szünet okairól annyit árult el, hogy nem érezte már magát boldognak a hollywoodi mókuskerékben, és elege lett abból az érzésből is, hogy az alakításán kívül nincs semmi ráhatása arra, milyen minőségű produkció készül el a közreműködésével.

De akkor mivel telik mostanában az ideje?

Főleg a divatvilágban tevékenykedik, több területen is. 2020 és 2023 között a Kering nevű luxus divatcég igazgatótanácsának tagja volt, ami alá többek között a Gucci és az Yves Saint Laurent márkák is tartoznak. Reklámarcként és márkanagykövetként továbbra is maradt a divatvilágban, valamint egy reklámfilmet is készített a Prada számára. Ez jelenti az egyetlen kamerák előtti munkáját az utóbbi hat évben, és ezt is csak úgy vállalta el, ha maga is rendezheti a kisfilmet.