„A csillagokban ő néz vissza ránk” – Szerelmi bánatába halt bele a 19 éves Attila

A képen jól látható a csillag, amelynek fénye Melindát Attilára emlékezteti (Fotó: Olvasói)

Melinda és Attila története nemcsak a fájdalomról szól, hanem a szeretetről is. Arról a mély, örök kapcsolatról, amely még a halálon is túlmutat.

Nem tudom elengedni… de talán nem is kell. Mert ahányszor felnézek arra a csillagra, érzem, hogy ő is néz engem. Továbblépett, ő már egy jobb helyen van!

Bár a nagymama szerint unokája nehéz és fájdalmas életet élt, édesanyja drogfüggősége miatt már kisgyermekként gyermekotthonba került, gyakori csínytevései ellenére mégis mély szeretet kötötte őt a családjához. Testvére, Emil, aki most börtönben van, mindig is közel állt hozzá, Attila még lázasan is bújtatta, ápolta őt. Nagy szíve, gondoskodása és embersége sokak számára példa lehet.

Korai halála mélyen megrázta a családot. Nagymamája ma is érzi őt, az égen, a csillagok között. Hiszi, hogy Attila átlépett már egy nyugodtabb, szebb helyre, ahol végre békére lelt.