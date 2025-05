Gyász: Meghalt a TV Paprika népszerű műsorának séfje

A TV Paprika nagyon népszerű a fiatalok és az idősek körében is, hiszen a csatornán rengeteg főzőműsor látható, amiből mindenki elleshet jó néhány praktikát, amit aztán később a konyhában is alkalmazhat. A TV Paprika igen aktív a közösségi oldalán, rendszeresen beszámolnak arról, hogy mikor, melyik műsor lesz látható a képernyőn, így a nézők is tudhatják, mely időben kapcsoljanak oda.

Elhunyt a TV Paprikán is látható séf Fotó: Marc Ignacio / Unsplash.com (illusztráció)

Azonban a csatorna most egy nagyon szomorú hírrel jelentkezett a Facebook-oldalán. Egy drámai posztban tudatták, hogy szeretett kollégájuk elhunyt.

Mély megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy méltósággal viselt betegsége után elhunyt Tomasz Jakubiak, a lengyel gasztronómia meghatározó alakja. Sokan ismerhettétek őt a TV Paprikán is látható műsoraiból - lendülete, közvetlensége és szenvedélye felejthetetlen marad számunkra

- olvasható a TV Paprika Facebook-oldalán közzétett szívszorító bejegyzésben.