Farkas Helga apjának egykori élettársát megfenyegették

Dévényi Natália öt éve küzd a vállalkozásáért: közérzetjavító piercingeket szúr be saját, egyedi módszer szerint, amit nem tanít. Folyamatosan szembesülnie kell azonban az irigységgel és a rosszakarókkal. A közelmúltban is feljelentették, lezajlott nála egy vizsgálat, ahol mindent rendben találtak. Most azonban valaki egészen messzire elment: komolyan megfenyegette őt. Ez pedig régi ösztönöket kapcsolt be benne, hiszen volt idő, amikor éveken át rettegésben élte az életét: Farkas Helga édesapjával élt éppen akkoriban, mikor a lányt 1991-ben elrabolták, váltságdíjat követeltek érte, majd később kiderült: meggyilkolták.

Dévényi Natália, Farkas Helga apjának egykori élettársa vezette be Magyarországon a ShenMen piercinget. Fotó: HATVANI ISTVÁN

Dévényi Natália még nyolc hónappal ezelőtt szúrt be egy piercinget valakinek, aki elégedetlen volt a végeredménnyel. Több rágalmazó és szidalmazó videót is feltöltött több közösségi oldalra, ami aztán lavinát indított el. Natinak nem az a gondja, hogy valakinek problémája akadt az általa szúrt piercinggel, hanem az a gyűlöletcunami, ami emiatt most rázúdult. Egy győri nő pedig ráadásul még életveszélyesen meg is fenyegette őt, az erről készült hangfelvételt ITT lehet meghallgatni. A megfenyegetett nő ezért ügyvédhez fordult, mert az elrabolt Farkas Helga édesapjának egykori élettársaként pontosan tudja, milyen rettegésben élni.

Natália és Imre a 90-es években: a szerelmüket beárnyékolta Helga elrablása. Fotó: Dévényi Natália

