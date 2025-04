Farkas Helga édesapjának egykori élettársa feljelentést tesz fenyegetője ellen

Azonnal ügyvédhez fordult

"Igaz, ez a fenyegetés vasárnap volt, de már akkor tudtam egyeztetni az ügyvédemmel, aki már hétfőn délelőtt elkezdte fogalmazni a feljelentést és hamarosan be is fogja adni a rendőrségre. A továbbiakban, hogy mit tudok majd még indítani, kártérítési pert, hogy jogi úton milyen kártérítést kaphatok majd azért, ami engem és a vállalkozásomat ért, azzal még nem vagyok tisztában, de az biztos, hogy nem hagyom annyiban" – szögezte le Natália, aki azt is mindenképpen ki akarta emelni, hogy óriási károkat tud okozni az internetes zaklatás, ráadásul veszélyes is.

Szerintem azt egy átlagos ember nem is tudja felmérni, hogy milyen károkat tud okozni egy név és arc nélküli komment. Embereket, sorsokat, életeket tud tönkretenni. Évek múlva pedig hiába kötelezi már a bíróság a helyesbítésre, senki nem fog már emlékezni rá

– zárta gondolatait Natália.